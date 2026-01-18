Por qué recomiendan colocar un frasco con arroz en el placar: el beneficio que trae para la ropa

La humedad es uno de los problemas más comunes que podemos encontrar en una casa y muchas veces puede traer complicaciones en los lugares más difíciles de solucionar como es el placard donde se guarda la ropa. Es por eso que existe un truco casero que ayuda a sacarla como es colocar un frasco de arroz.

El placard es uno de los ambientes más utilizados en cualquier hogar y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos a la acumulación de humedad, especialmente en espacios con poca ventilación. La presencia de humedad no solo puede generar olores desagradables, sino que también favorece la aparición de moho y el deterioro de las telas. Por este motivo, cada vez más personas buscan métodos naturales y efectivos para proteger la ropa y mantener el espacio en óptimas condiciones.

El uso de arroz para absorber la humedad es una práctica recomendada por especialistas en limpieza natural. Este método resulta económico, sencillo y no requiere la utilización de productos químicos. Además, los expertos en organización del hogar y disciplinas como el Feng Shui resaltan que el arroz no solo cuida las prendas, sino que también contribuye a equilibrar la energía del espacio, favoreciendo una atmósfera más fresca y ordenada.

El arroz absorbe la humedad y neutraliza olores sin recurrir a productos químicos ni aromatizantes artificiales.

Por qué el arroz es clave para controlar la humedad en el placard

El arroz blanco crudo destaca por su alto poder de absorción, motivo por el cual se utiliza frecuentemente en trucos domésticos para combatir la humedad. Colocar un frasco abierto con arroz en el interior del placard ayuda a reducir el exceso de humedad ambiental, previniendo la aparición de olores a encierro y de manchas de moho en las prendas. Este grano actúa como un desodorizante natural que elimina la humedad desde la raíz, sin enmascarar el problema con fragancias artificiales.

Desde la perspectiva del Feng Shui, el arroz es considerado un símbolo de abundancia y estabilidad, lo que refuerza su uso en el hogar más allá de su función práctica. Colocarlo en el placard ayuda a mantener el equilibrio energético del ambiente y protege las prendas y objetos personales.

A diferencia de los aromatizantes industriales, el arroz no deja residuos ni mancha la ropa. Es una alternativa accesible, discreta y eficaz para quienes buscan mantener la frescura y el cuidado de las telas por más tiempo.

Colocar el frasco en estantes o esquinas permite mantener las prendas frescas y prolongar su vida útil.

Cómo utilizar el frasco de arroz en el placard para potenciar su efecto

Para obtener los mejores resultados, los especialistas recomiendan utilizar arroz blanco crudo, ya que su capacidad de absorción es mayor respecto a otras variedades. El arroz debe colocarse en un frasco de vidrio limpio y seco, dejando el recipiente abierto para que pueda captar la humedad del ambiente. Es posible ubicar varios frascos en diferentes sectores del placard, especialmente en esquinas o estantes donde suele acumularse más humedad.

Otra opción es distribuir recipientes pequeños dentro de los cajones para proteger prendas delicadas o de uso frecuente. En espacios grandes, se aconseja colocar más de un frasco para reforzar la acción absorbente.

El arroz debe reemplazarse cuando comienza a apelmazarse o cambiar de color, lo que suele ocurrir cada tres a cuatro semanas en ambientes secos, y cada diez a quince días en placares con alta humedad o poca ventilación. Es fundamental evitar el contacto directo con la ropa y complementar el uso del arroz con una ventilación periódica del espacio.