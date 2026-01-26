Por qué colocar una rodaja de limón en la freidora de aire: el truco casero que pocos conocen

Los electrodomésticos de cocina se ensucian fácilmente o se desgastan por el uso constante, además de la grasa o el exceso de comida que se acumula. Si bien hay productos de limpieza para dejar impecable, también hay trucos caseros que son prácticos y rápidos.

Romero y limón.

El limón no solo es un aliado a la hora de cocinar, o de preparar infusiones, sino que es una ayuda efectiva para la limpieza de elementos tanto de la casa en general como de la cocina. Uno de ellos es la freidora de aire, la máquina clave y de última moda.

No hay dudas, de que esta máquina es furor en las casas por cocinar todo tipo de comidas y hacerlas a una velocidad inusual para las cocinas tradicionales. No obstante, su uso constante genera acumulación de grasa, restos, vapor, entre otros, que se queda en lugares que no se limpian fácilmente.

El truco que se puede hacer con la freidora de aire y que muy pocos conocen

El limón es clave para liberar los olores y mantener fresco el electrodoméstico por dentro.

Por qué usar una rodaja de limón

El limón tiene ácido cítrico y aceites esenciales con propiedades desodorizantes y antibacterianas. Los expertos en limpieza natural señalan como un aliado para neutralizar bacterias que producen malos olores.

Se debe colocar una rodaja después de cocinar alimentos como pollo, pescado, fritos o comidas con muchos condimentos. El limón ayuda a eliminar el olor sin necesidad de productos químicos.

Para limpiar la freidora, se debe cortar una rodaja de limón fresco, colocar en una canasta o en el interior de la máquina apagada. Luego dejarla actuar por la noche o durante horas. Sacar el limón y dejar ventilar.

Es una forma de eliminar los malos olores sin necesidad de colocar desengrasantes u otros productos químicos que pueden ser tóxicos o perjudiciales para la máquina. El limón es económico y hay en todas las casas.