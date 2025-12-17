Estilo / Tips

Por qué colocar papel aluminio en la escoba: para qué recomiendan este truco viral

Una técnica que cada vez se usa más en las casas en el momento de la limpieza.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

17 de diciembre de 2025,

Los trucos caseros son cada vez más útiles en las casas y claves a la hora de tener en cuenta las tareas diarias, como son la limpieza, el orden, para plagas o quitar lo que ya se cree perdido. Tener los ambientes del hogar impecable es un desafío de todos los días para tener rico aroma y estar en equilibrio.

Los tips caseros se vuelven populares por ser fáciles, con pocos productos y solucionan las tareas que muchas veces se vuelve tediosa. A la hora de pasar la escoba, hay suciedad que no se adhiere y parece que quedó el piso sucio.

Pelusas, pelos o suciedad quedan en la superficie y son difíciles de quitar. Para eso se necesita una escoba y papel aluminio, elementos infaltables de las cocinas.

Para qué colocar papel de aluminio en la escoba
El aluminio tiene la capacidad de repeler la electricidad estática y ayuda a juntar las micropartículas que quedan en el piso. Además, tiene la característica de reunir el polvo, que se dispersa fácilmente con un mínimo viento.

El papel de aluminio permite que no vuele y se pegue a este. Otra función es la de las pelusas que se pegan a la escoba y cuesta despegarlas, en especial en las casas en que hay gatos o perros.

El aluminio reduce la electricidad estática que es generada por el piso, como son los suelos de cerámicos, vinílicos o pisos flotantes. Estos son los encargados de hacer que el polvo vuelva a aparecer rápidamente.

Cómo colocar el aluminio en la escoba

  • Cortar el papel de aluminio en un rectángulo. Y envolver la parte de abajo de la escoba, es decir, cubriendo las cerdas o la base.
  • Ajustar bien para que no salga y barrer normalmente.

