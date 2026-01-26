Playa, pileta y sol: el error más común que cometemos con el pelo en verano

En verano, el pelo queda más expuesto que nunca. La combinación de sol intenso, altas temperaturas, mar y pileta no solo define el mood de la temporada, sino que también impacta de lleno en la salud capilar. Sin embargo, mientras prestamos atención a la piel con protector solar y after sun, el cabello suele quedar relegado.

El error más común es creer que el daño es solo estético y pasajero. En realidad, el verano altera la fibra capilar desde adentro: reseca, debilita y deja el pelo más opaco, frágil y difícil de manejar. Y muchas veces, cuando notamos las consecuencias, ya es tarde.

Por qué el cabello sufre más durante el verano

El sol degrada la queratina, el cloro de las piletas elimina los aceites naturales y la sal del mar deshidrata profundamente la fibra capilar. A esto se suma el calor extremo, que potencia el frizz y vuelve al cabello más quebradizo.

El error de verano que arruina el pelo sin que te des cuenta

El resultado es un pelo que pierde brillo, elasticidad y suavidad. Incluso quienes lo llevan al natural notan que cuesta más peinarlo, que se enreda con facilidad o que no responde igual que en otras épocas del año.

El cuidado que solemos pasar por alto en vacaciones

Durante las vacaciones cambiamos rutinas, horarios y hábitos. Dormimos menos, estamos más tiempo al aire libre y simplificamos los cuidados diarios. En ese contexto, el cabello suele quedar en segundo plano.

El error de verano que arruina el pelo sin que te des cuenta

Pero cuidarlo en verano no es solo una cuestión de estética. Un pelo sano resiste mejor el daño ambiental, se ve mejor al natural y acompaña cualquier look con más actitud y confianza.

Una rutina pensada para proteger el cabello en verano

En este contexto, algunas marcas de cosmética refuerzan sus propuestas estacionales. Es el caso de Natura, que suma a su catálogo la línea Lumina Verano, una rutina completa diseñada para responder a las necesidades específicas del cabello durante los meses de calor.

La propuesta incluye productos con acción anticloro y antisal, que ayudan a blindar la fibra capilar desde la primera aplicación y a protegerla de las agresiones típicas del verano.

La rutina comienza con un shampoo revitalizante que limpia suavemente y prepara el cabello para la exposición diaria.

El error de verano que arruina el pelo sin que te des cuenta

Luego, una máscara restauradora actúa en profundidad, devolviendo hidratación, elasticidad y brillo.

El error de verano que arruina el pelo sin que te des cuenta

Como complemento, el spray protector UV se vuelve un aliado clave para usar antes y durante la exposición al sol, tanto en la playa como en la pileta. Su función es crear una barrera protectora que ayuda a minimizar el daño y mantener el cabello fuerte y nutrido.

El error de verano que arruina el pelo sin que te des cuenta

El verano invita a llevar el pelo con más libertad y naturalidad. Protegerlo es la clave para que, incluso después de largas jornadas al sol, luzca saludable y acompañe cada momento de la temporada.