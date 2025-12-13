Para qué sirve colocar saquitos de té en las ramas del limonero: por qué recomiendan este truco casero

Para los fanáticos de la jardinería, tener plantas tanto en el interior como en el exterior de las casas no solo se trata de darle un aspecto natural y estético, sino que implica un cuidado específico de cada especie como de la tierra y el espacio en el que se cosechan. Los limones son de los árboles favoritos por dar sombra, frutas y buen aspecto al lugar.

Cada vez es más frecuente que se usen cuidados naturales en las plantas, en vez de los clásicos productos químicos o con conservantes que hay en las ferreterías. Existe varios trucos caseros con elementos que hay en casa y que ayudan a que las plantas crezcan sanas y salvas.

limoneros

Los limoneros necesitan cuidados básicos que le permitan crecer fuertes y rápido. Un truco común es colocar saquitos de té en sus ramas. Estos se atan y quedan colgando en el árbol.

Por qué colocar saquitos de té en el limonero

Este tip casero ya es una práctica usual en los jardines por sus beneficios. Sirven como protección natural contra las plagas. Hay hierbas claves que ahuyentan a los insectos como son la manzanilla o la menta.

Son fertilizantes suaves: los saquitos se descomponen y dejan los nutrientes al limonero. Este ayudan en su crecimiento, en especial si son hierbas orgánicas.

Además de sus funciones de protección y aporte al crecimiento, los saquitos de té aportan un aroma natural y de decoración al jardín, ya que perfuma el ambiente con las hierbas.

Otro punto clave es que según la creencia en el feng shui, este tipo de práctica, como es colgar elementos naturales en los árboles de frutas, llama a las buenas energías y aporta vitalidad a la planta en crecimiento.

Los pasos a seguir es juntar saquitos de té, pueden ser de hierbas o té negro, colgarlos y atarlos a las ramas. Cambiarlos cada dos o tres semanas.