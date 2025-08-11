No es por moda: para qué sirve atar una cinta en el tallo de las plantas

Tener plantas en las casas implica llevar un cuidado y dedicación especial para que crezcan y se mantengan todo el año, a pesar de su época a fin. La vegetación le da otro aspecto estético, de naturaleza y color a los ambientes. Cada vez son más personas las que incluyen prácticas de reciclajes en su jardín.

Por qué atar el tallo de las plantas

Reciclar está cada vez más presentes en las casas porque ayuda a seguir con el ciclo de vida de productos que ya cumplieron su función, no solo se aplica a los elementos de cocina o de la ropa, sino que muchas veces se incorporan a las actividades de jardinería.

Algunos de ellos son: hacer compost para la tierra de las plantas, colocar corchos, arena, entre otras prácticas más sanas y libre de conservantes para la vegetación. Es común ver en las casas una cinta atada en el tallo de las plantas y esto tiene una función importante.

A pesar de que muchas veces se cree que es una cuestión de decoración o estética, lo cierto es que colocar cintas de cualquier color atada al tallo de la planta tiene una funcionalidad específica para los expertos en jardinería.

Depende de la creencia de cada uno, hay diferentes tipos de cintas y colores, en general la cinta roja está más relacionada con la buena energía. En cambio, una cinta común, de cualquier color, tiene tres funciones claves para los paisajistas, jardineros y expertos.

Tutores o guías de crecimiento: se usa cuando la planta necesita ayuda para crecer recta. En este caso, se ata la cinta en el tallo y de ahí al tutor de la planta, es decir, a una estaca, que guía el crecimiento de esta.

Identificar especies o cuidados especiales: cuando son jardines amplios o viveros, donde hay variedades de especies. Se usan cintas para marcar qué tipo es, si tiene un tratamiento especial o si se puede o no tocar.

Injertos o propagación: en invernaderos o espacios especiales se usa una cinta o venda para unir dos vegetales y así producir más rápido la cicatrización o fusión. Hay plantas que requiere el contacto entre los tejidos por varios días.

Las cintas que se pueden usar deben ser de tela suave, plásticas, o camisetas o medias viejas. Estas no van a dañar al tallo de la planta.