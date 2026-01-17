Ni trapos ni esponjas: este es el secreto para limpiar el ventilador para el verano

Con la llegada del verano, llegan acompañando las altas temperaturas y, por ende, la utilización de artefactos como pueden ser los aires acondicionados o los ventiladores. Justamente, estos últimos suelen tener mucha suciedad en estos momentos y es por eso que los expertos advierten que existe una forma de mantener la higiene sin utilizar trapos ni esponjas.

El ventilador es uno de los electrodomésticos más utilizados en época de calor, pero su limpieza puede resultar un desafío. El polvo y la suciedad tienden a acumularse en las aspas y la rejilla, afectando tanto la eficiencia del aparato como la calidad del aire en el ambiente. Muchas personas recurren a métodos tradicionales como trapos, esponjas o cepillos, pero estos procedimientos suelen ser laboriosos, no siempre eliminan toda la suciedad y pueden dejar partículas en el ambiente.

Para quienes buscan una solución más eficaz, existe un truco casero que permite limpiar el ventilador en profundidad, sin desarmarlo y con ingredientes de uso cotidiano. Esta técnica es recomendada por especialistas en limpieza por su practicidad, rapidez y capacidad de llegar a los rincones que los métodos convencionales no alcanzan.

La solución de agua, detergente, pasta dental y vinagre elimina la suciedad acumulada sin esfuerzo ni desarmar el aparato.

La mezcla casera que elimina la suciedad del ventilador sin esfuerzo

El secreto para limpiar el ventilador sin utilizar trapos ni esponjas es preparar una mezcla a base de agua, pasta dental, detergente y vinagre de alcohol. Este preparado actúa sobre la suciedad acumulada en las aspas y la rejilla, facilitando su desprendimiento sin necesidad de frotar.

Para realizar la limpieza, se debe mezclar un poco de agua con una pequeña cantidad de pasta dental, integrar bien y añadir cuatro cucharaditas de detergente líquido y tres de vinagre de alcohol. La solución se coloca en un rociador, que permite distribuir el producto de manera uniforme sobre las áreas sucias del ventilador (siempre apagado y desenchufado).

Tras rociar la mezcla, se cubre el ventilador con una bolsa grande y se enciende durante unos segundos. El movimiento de las aspas ayuda a que el polvo y la suciedad se desprendan, quedando atrapados dentro de la bolsa. Al finalizar, solo es necesario retirar la bolsa y dejar que el ventilador se seque antes de volver a utilizarlo.

Utilizar una bolsa para cubrir el ventilador evita que el polvo se disperse y facilita una limpieza más rápida y profunda.

Beneficios de limpiar el ventilador con esta técnica

Entre las principales ventajas de este método se encuentra la posibilidad de limpiar en profundidad, alcanzando rincones donde los trapos o cepillos no llegan. Además, evita el esfuerzo de frotar durante largos minutos y reduce la dispersión del polvo en el ambiente, ya que la suciedad queda contenida en la bolsa utilizada.

Otra característica destacada es que se trata de una solución económica y accesible, que emplea productos habituales en cualquier hogar. La limpieza del ventilador se realiza en pocos minutos, permitiendo mantener el aparato en óptimas condiciones y prolongar su vida útil. Especialistas en limpieza subrayan que dejar actuar la mezcla es la clave para obtener mejores resultados, sin necesidad de desmontar el aparato ni invertir demasiado tiempo.