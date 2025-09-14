Ni lavandina ni limón: el truco casero que pocos conocen y elimina el mal olor de las tuberías de la cocina

Limpiar la casa es una tarea tediosa, pero a la vez reconfortante cuando está todo impecable, ya que produce buen aroma, estabilidad y un lugar ordenado. No solo se necesita de tiempo, ganas y los productos definitivos para eliminar todo rastro de suciedad, sino que muchas veces, hay lugares que son de difícil acceso, junta humedad, sarro o manchas.

cómo eliminar el mal olor de la bacha

Si hay espacios de la casa complicados a la hora de hacer una limpieza profunda del hogar, sin dudas son el baño, la cocina y el lavadero, ya que tienen constante contacto con el agua y esto hace que, más si es un ambiente cerrado, genere humedad, sarro o manchas en las superficies. Lo que es un verdadero dolor de cabeza a la hora de limpiar.

Otro problema que surge en las cocinas es que los caños de la bacha se tapan seguido por el uso cotidiano como son el lavado de ollas, sartenes o recipiente con comida de todo tipo.

Pero estas no solo tapan, sino que si no se obstruye, si se genera un mal olor abundante en el ambiente que es producto de la mezcla de bacterias con comidas, grasas y humedad del caño. Hay un truco casero que ayuda a solucionar este problema cotidiano.

El tip casero para eliminar el mal olor de la bacha

Si bien el más común es la lavandina o el jugo de limón en la cañería de la bacha, hay otros productos que siempre hay en casa y que combinados solucionan el mal olor que emana la pileta.

Este es el bicarbonato de sodio combinado con agua caliente. Esta mezcla actúa como desodorizante y ayuda a despegar la suciedad de las tuberías sin dañarlas.

También se puede sumar una taza de vinagre para que produzca una solución efervescente que limpia todo. Si se aplica regularmente, los malos olores desaparecerán de la cocina.

Cómo prepara el truco casero para eliminar el mal olor de las tuberías