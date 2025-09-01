Ni jabón ni lavandina: el truco definitivo para eliminar las manchas de las medias y que queden como nuevas

Lavar la ropa es una tarea corriente en las casas, esto implica voluntad, tiempo y productos que ayuden a eliminar la suciedad de forma eficiente. Pero eso no es todo, hay manchas, humedad y lugares específicos que resultan tediosos porque no se quitan fácilmente y dan un aspecto de suciedad a las prendas nuevas o limpias.

Cómo limpiar las manchas de las medias

Las remeras, las medias o los pantalones claros con el uso se vuelve más oscuros en lugares específicos que no basta con lavarlas en el lavarropas o a mano con jabón neutro, sino que hay que realizar un truco especial para eliminarlas.

Las medias blancas se vuelve negras rápidamente por el sudor, el roce con el calzado y la suciedad, es por eso que al poco tiempo de comprarse nuevos pares, ya están negras y limpiarlas parece una misión imposible.

Hay un truco efectivo y económico para limpiar en casa y dejarlas como nuevas. Lo primero que hay que tener en cuenta es limpiarlas lo más rápido posible y no dejar pasar los días, ya que cuanta más pasa el tiempo, más se adhiere la suciedad a la tela.

Cómo limpiar las manchas de las medias

Si bien muchos usan lavandina en las medias blancas y bicarbonato o detergente en las de colores, hay una solución eficiente y rápida con la mezcla de dos elementos infaltables de la cocina.

El tip casero para quitar las manchas de las medias y que queden como nuevas

El truco infalible es el de remojar las medias en agua tibia con bicarbonato y un chorrito de vinagre. Esta mezcla afloja la suciedad y deja la tela más blanca y suave.