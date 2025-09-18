Ni bicarbonato ni limón: el truco casero para limpiar la cafetera y la tostadora con lo que hay en casa

La limpieza del hogar es de las tareas principales de la semana para que la casa tenga rico olor y genere armonía en los ambientes. No obstante, es una tarea tediosa que necesita de dedicación, energía y los productos necesarios. A pesar de eso, muchas veces hay lugares específicos, productos o lugares en los que se acumula suciedad, sarro, humedad o manchas que son dolores de cabeza.

El baño, la cocina y el lavadero son los espacios más complicados a la hora de limpiar a fondo la casa porque acumulan humedad, manchas o sarro por estar en contacto con el agua. Pero también, hay electrodomésticos que son difíciles de mantenerlos impecables.

La cafetera y la tostadora son algunos de los que forman parte de la lista de productos de cocina con complicaciones para limpiar. Estos requieren de un cuidado específico para quitar el exceso de mugre para después pasar un paño.

El usuario de TikTok @decasa.style mostró el paso a paso para limpiar en casa la tostadora y la cafetera. Esto se hace cuando sentís el café con gusto raro y las tostadas salen con olor a quemado o largan mucho humo. Es la señal de que es momento de desarmar.

Cómo limpiar la tostadora y cafetera con productos caseros

Para limpiar la tostadora, desenchufar, sacar la bandeja que tiene abajo y donde se acumulan las migas, y tirar los residuos a la basura. Luego limpiarla con agua caliente y detergente.

Para el interior de la tostadora pasar un cepillo de diente que ya no usas, tirar las migas adentros y pasar por las esquinas. Después colocar boca abajo para que caigan todos los excesos. No limpiar por dentro con paños húmedos.

Se puede tapar los huecos de arriba y limpiar la superficie con un multiuso casero: este tiene partes iguales de agua y vinagre blanco y media cucharada de detergente. Esto no es necesario constantemente.

Para limpiar la cafetera, sacar el filtro, tirar el exceso y limpiar con agua tibia y detergente en abundancia hasta enjuagar bien.

Cada tanto es recomendable hacer una descalcificación. Para eso colocar agua y vinagre blanco en partes iguales en el depósito de agua y hacerla funcionar. Luego hacerla funcionar dos veces con agua común para limpiarla completamente.