Navidad 2025: cómo seguir en vivo el recorrido de Papá Noel y saber donde está

Si bien el mandar la carta a Papá Noel ha ido evolucionando y ahora muchas familias optan más por una llamada directa con él, otra opción que también trajo la tecnología es el famoso seguimiento en vivo del trineo.

Se trata de una opción divertida para que los más chicos de la casa se emocionen y disfruten de estos días tan cercanos a la Navidad, hasta el mismo día en el que podrán ver si se acerca el también conocido Santa Claus a sus países.

Cómo ver dónde está Papá Noel en tiempo real

Santa Tracker es una opción para seguir el recorrido de Papá Noel por el mundo, teniendo en cuenta que por los cambios horarios algunos países recibirán primeros que otros la Navidad.

Cómo seguir en vivo el recorrido de Papá Noel

Esta herramienta es creada por Google y es ideal para que los niños jueguen y aprendan mientras esperan la llegada de Papá Noel a la Argentina.

También tiene juegos para que los niños se diviertan aprendiendo junto a los elfos de geografía, por ejemplo, y un contador que señala cuántos días/horas faltan para la llegada de Navidad.