Los precios de La Gran Dulce, el outlet ideal para hacer las compras de Navidad 2025

Con la llegada de diciembre, La Gran Dulce se transformó nuevamente en uno de los puntos más buscados para las compras navideñas. Ubicado en el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires, el centro comercial tipo outlet se consolidó como una alternativa económica para quienes buscan variedad, promociones y precios accesibles en plena temporada festiva.

Su ubicación estratégica en Av. General Paz y 27 de Febrero, frente al Puente La Noria y el reciente sistema de transporte organizado, impulsaron un crecimiento constante de visitantes provenientes de distintos rincones del AMBA.

La nueva decisión que se tomó sobre La Gran Dulce.

Ofertas navideñas: qué conviene comprar este año

Durante esta temporada, el predio potencia su oferta clásica: ropa, calzado, tecnología y perfumes con valores que compiten con los principales outlets del país, de acuerdo a lo que difundió IProfesional.

Perfumes

Los perfumes vuelven a ser un éxito navideño. En locales como Neotech se encuentran opciones desde $40.000, incluyendo fragancias árabes e importadas.

Indumentaria masculina

Remeras desde $10.000

Pantalones y bermudas desde $18.000

Bermudas de algodón $12.000

Tecnología

PlayStation 4: $670.000

PlayStation 5: $830.000

Joysticks premium: $135.000

Indumentaria femenina

Prendas desde $25.000

Blusas: 1 por $20.000 o 2 por $30.000

Carteras y accesorios a precios más bajos que en comercios tradicionales

Calzado femenino

Desde $20.000

Se pueden encontrar distintas marcas.

Un centro comercial que crece y se renueva

La Gran Dulce abrió en 2024 en un predio de 60.000 m² donde funcionaba una histórica fábrica de golosinas. Tras una clausura inicial y su reapertura en agosto del mismo año, se convirtió en un verdadero fenómeno comercial: miles de visitantes por semana y una oferta en constante expansión.

El predio cuenta con:

Patio de comidas y cafeterías

Zonas de descanso

Estacionamiento gratuito

Banco Macro y casa de cambio

Próximamente, un Barrio Chino gastronómico y comercial

Además, sus figuras robóticas estilo Terminator, de más de dos metros, se volvieron un atractivo fotográfico para los visitantes.

La Gran Dulce.

Indumentaria: el rubro más buscado

La indumentaria sigue siendo el corazón del polo comercial, con precios competitivos y amplia disponibilidad de talles especiales.

Valores destacados:

Chombas: $12.000

Buzos: $20.000

Jeans: desde $18.000

Pantalones cargo: desde $25.000

Para el hogar:

Batas desde $33.000

Toallones $8.000

Reposadores 3 por $5.000

Acolchados acanalados $25.000

Cómo llegar a La Gran Dulce

Micros organizados

Circulan desde puntos clave del AMBA como Lomas de Zamora, Liniers, San Isidro y Laferrere. El pasaje ronda los $5.000 e incluye dos bultos. Los recorridos son ida y vuelta en el día.

La administración adelantó que próximamente habrá micros durante todo el día desde CABA y el conurbano, con planes de expansión al interior del país.

Líneas de colectivo

21, 28, 31, 378, 8 y 306.La feria está ubicada en Villa Celina, a metros del Puente La Noria.

En auto

Accesos por Av. General Paz, Puente La Noria y Av. 27 de Febrero. El estacionamiento es gratuito.

Horarios de atención

Lunes a jueves: 10 a 20

Viernes, sábados y domingos: 10 a 21

La reapertura del predio también impulsó a pequeños comerciantes y fabricantes que encuentran en La Gran Dulce un canal de ventas clave en vísperas de las fiestas.