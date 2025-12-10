Los precios de La Gran Dulce, el outlet ideal para hacer las compras de Navidad 2025

Con la llegada de diciembre, La Gran Dulce se transformó nuevamente en uno de los puntos más buscados para las compras navideñas. Ubicado en el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires, el centro comercial tipo outlet se consolidó como una alternativa económica para quienes buscan variedad, promociones y precios accesibles en plena temporada festiva.
Su ubicación estratégica en Av. General Paz y 27 de Febrero, frente al Puente La Noria y el reciente sistema de transporte organizado, impulsaron un crecimiento constante de visitantes provenientes de distintos rincones del AMBA.
Ofertas navideñas: qué conviene comprar este año
Durante esta temporada, el predio potencia su oferta clásica: ropa, calzado, tecnología y perfumes con valores que compiten con los principales outlets del país, de acuerdo a lo que difundió IProfesional.
Perfumes
Los perfumes vuelven a ser un éxito navideño. En locales como Neotech se encuentran opciones desde $40.000, incluyendo fragancias árabes e importadas.
Indumentaria masculina
- Remeras desde $10.000
- Pantalones y bermudas desde $18.000
- Bermudas de algodón $12.000
Tecnología
- PlayStation 4: $670.000
- PlayStation 5: $830.000
- Joysticks premium: $135.000
Indumentaria femenina
- Prendas desde $25.000
- Blusas: 1 por $20.000 o 2 por $30.000
- Carteras y accesorios a precios más bajos que en comercios tradicionales
Calzado femenino
- Desde $20.000
Un centro comercial que crece y se renueva
La Gran Dulce abrió en 2024 en un predio de 60.000 m² donde funcionaba una histórica fábrica de golosinas. Tras una clausura inicial y su reapertura en agosto del mismo año, se convirtió en un verdadero fenómeno comercial: miles de visitantes por semana y una oferta en constante expansión.
El predio cuenta con:
- Patio de comidas y cafeterías
- Zonas de descanso
- Estacionamiento gratuito
- Banco Macro y casa de cambio
- Próximamente, un Barrio Chino gastronómico y comercial
Además, sus figuras robóticas estilo Terminator, de más de dos metros, se volvieron un atractivo fotográfico para los visitantes.
Indumentaria: el rubro más buscado
La indumentaria sigue siendo el corazón del polo comercial, con precios competitivos y amplia disponibilidad de talles especiales.
Valores destacados:
- Chombas: $12.000
- Buzos: $20.000
- Jeans: desde $18.000
- Pantalones cargo: desde $25.000
Para el hogar:
- Batas desde $33.000
- Toallones $8.000
- Reposadores 3 por $5.000
- Acolchados acanalados $25.000
Cómo llegar a La Gran Dulce
- Micros organizados
Circulan desde puntos clave del AMBA como Lomas de Zamora, Liniers, San Isidro y Laferrere. El pasaje ronda los $5.000 e incluye dos bultos. Los recorridos son ida y vuelta en el día.
La administración adelantó que próximamente habrá micros durante todo el día desde CABA y el conurbano, con planes de expansión al interior del país.
- Líneas de colectivo
21, 28, 31, 378, 8 y 306.La feria está ubicada en Villa Celina, a metros del Puente La Noria.
- En auto
Accesos por Av. General Paz, Puente La Noria y Av. 27 de Febrero. El estacionamiento es gratuito.
Horarios de atención
- Lunes a jueves: 10 a 20
- Viernes, sábados y domingos: 10 a 21
La reapertura del predio también impulsó a pequeños comerciantes y fabricantes que encuentran en La Gran Dulce un canal de ventas clave en vísperas de las fiestas.