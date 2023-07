Lo reveló: estos son todos los retoques que se hace Camila Salazar en la cara para lucir siempre radiante

Camila Salazar es la hermana de la famosa Luciana Salazar, al igual que su hermana se dedicó al mundo del espectáculo, formó parte de la novela juvenil “Patito Feo”. Hoy vive en Ibiza y desde allí se comunica con sus miles de fanáticos que le siguen en Instagram.

Camila Salazar Foto: instagram/salazarcamille

La famosa recurre a sus redes sociales para contar más detalles de su vida, esta vez decidió realizar un posteo para explicar los retoques estéticos que se hace en la cara acompañada de una profesional de la salud.

Cuáles son los tratamientos estéticos de Camila Salazar

Camila decidió ser sincera con sus seguidores y hablar de los estigmas que a veces surgen sobre los retoques que muchas famosas se hacen. Según relató ella misma en el posteo, hace muchos años se aplica botox, se realiza un rinomodelación y se coloca ácido hialurónico en los labios.

“Hablo mucho de esto porque me fascina, y cuando cuento muchos me dicen: ‘¡Ay pero no se nota, está muy natural!’ Escuchar eso me hace dar cuenta la poca o errónea información que hay respecto a estos tratamientos. ‘Que quedas mal’, ‘que no lo necesitas’, ‘desde tan joven te haces eso’, ‘Mirá, esa está toda botoxeada, mirale los labios’ (sin siquiera saber que no es botox lo que se pone en los labios), y otras tantas frases cliché” contó al principio de su relato.

Los retoques estéticos de Camila Salazar Foto: instagram/salazarcamille1

Luego explicó en qué consiste los tres tratamientos que se aplica en el rostro. Camila detalló: “Botox en frente, entrecejo y patas de gallo para líneas de expresión” este proceso puede tardar hasta 15 días en notarse el cambio, pero la famosa resaltó que ella lo ve “al segundo día”. Por lo que la piel se ve “más luminosa, hidratada y tersa”.

Por otro lado, se aplica “ácido hialurónico para rellenar la nariz y modificar su aspecto sin operación” es lo que se conoce como “Rinomodelación” y en general los cambios se notan al instante.

Los retoques estéticos de Camila Salazar Foto: instagram/salazar

Por último, contó cómo es la aplicación de ácido hialurónico en los labios, en ese proceso Camila optó por usar anestesia que es una crema para no sentir el dolor. Pero aclaró que en general depende de cada persona y que para ella es “resistible” el procedimiento.

En cuanto al post tratamiento, comentó que el mismo día después de inyectarse festejó su cumpleaños y se sentía muy bien. Recién al otro día le apareció un moretón en el labio inferior pero que a los pocos días se va. En la misma publicación, la actriz agradeció a su dermatóloga por acompañarla tantos años y explicar en qué consiste cada cosa para así derribar los prejuicios que se tienen sobre tratamientos estéticos.