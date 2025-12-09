La extravagante decoración navideña de Wanda Nara y sus hijos: siete arbolitos y fotos familiares

Wanda Nara está en su mejor momento personal y laboral. La famosa es la flamante conductora de MasterChef Celebrity, en donde brilla cada noche y el público la acompaña. La mediática se sumó al inicio de la Navidad y mostró la impactante decoración que hizo en su casa con sus cinco hijos.

Llegó diciembre y el mundo navideño copó las calles, las redes sociales y las casas. Este 8 de diciembre, las familias se reunieron para armar el arbolito, decorar y llenar de espíritu festivo los hogares, preparándose para la Nochebuena.

Wanda Nara junto a sus hijas e hijos tras volver de Brasil. (Foto: Instagram)

Wanda Nara siempre demostró su gusto por lo exclusivo, no solo en lo que refiere a la moda, ya que se conoce su colección de zapatos, carteras y ropa de lujos, sino que la decoración también es de primera y así lo demostró la famosa con el ambiente navideño que creó en su casa.

La impactante decoración navideña de Wanda Nara

Al igual que hizo su ex Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía, Wanda Nara mostró el living de su casa con siete árboles de Navidad, rodeados de luces, fotos y adornos, como si se tratara de un cuento.

Eligió un árbol central alto con moños en rojo y el detalle exclusivo que colgaban fotos en todo el arbolito, de los momentos especiales que vivió Wanda con sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Wanda Nara mostró su decoración navideña

Luego, colocó en dos filas enfrentadas seis arbolitos pequeños, uno por cada integrante de su familia, estos están repletos de luces, por lo que brillan todo el tiempo.

Para completar la decoración festiva, Wanda agregó dos trineos y un cascanueces gigante como guardián de la Navidad. El living de su casa se llenó de estilo, glamour y un clima navideño para recibir a Papá Noel.

Los seguidores de la famosa celebraron su buen gusto y compararon con la decoración que mostró hace unos días la China Suárez de su casa en Turquía.