Este es el color que marca tendencia y se sale de la norma para decorar en Navidad

La llegada de la Navidad 2025 empieza a montar las principales tradiciones nuevamente que son elegidas por todos. Sin embargo, hay un nuevo color que está marcando tendencia y se aleja de los típicos rojos o blancos que se utilizan en estos momentos del año.

En un contexto donde la búsqueda de originalidad define el espíritu de las celebraciones, el verde salvia tomó protagonismo y desplazó a los tonos convencionales. Desde la decoración de ambientes hasta la selección de prendas y detalles para la mesa, este color se impuso como opción predilecta tanto por su elegancia natural como por su capacidad de transmitir calma y renovación. Lejos de ser un simple matiz, este color surge como símbolo de equilibrio, sofisticación y frescura, definiendo una estética moderna y versátil para las fiestas de fin de año.

La tendencia para Navidad y Año Nuevo en 2025 gira en torno a paletas más suaves, donde la sensación de calidez visual convive con la modernidad de los colores orgánicos. Expertos en interiorismo y moda coinciden en que el verde salvia resulta fácil de combinar, ilumina ambientes sin saturar y favorece la construcción de espacios armónicos. El auge de esta tonalidad se asocia además con la búsqueda de bienestar y serenidad al cierre del año, en un momento propicio para renovar la energía y apostar por nuevas formas de celebrar.

La llegada de la Navidad 2025 trae nuevas tendencias que serán muy utilizadas

Por qué el verde salvia es el color que domina las fiestas y cómo combinarlo

El verde salvia reemplaza este 2025 a los tradicionales rojo y blanco por su faceta multifacética. Su perfil sofisticado, cálido y sutil lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan alejarse de lo clásico pero sin resignar elegancia. Es una tonalidad asociada a la calma, la purificación y la renovación, transmitiendo una estética envolvente que relaja el espacio y potencia el confort. Además, permite múltiples combinaciones: armoniza con dorado, champagne, nude, gris piedra, madera clara y detalles metalizados, adaptándose tanto a decoraciones minimalistas como a estilos más ornamentales.

En moda, el verde salvia favorece toda la gama de tonos de piel y puede aplicarse tanto en prendas principales como en accesorios. Su protagonismo se ve en vestidos satinados, trajes, maquillajes sofisticados y manicuras en tonos apagados. Este color también gana terreno en la mesa festiva, aportando un aire contemporáneo si es utilizado en caminos de mesa, velas, servilletas o centros naturales con hojas de olivo y eucalipto.

Los tonos verde savia serán la nueva tendencia para esta Navidad

Claves para incorporar el verde salvia en la decoración y la moda de Navidad 2025

Para sumar el verde salvia a la decoración navideña, se recomienda emplear manteles y textiles neutros, combinando servilletas arena o lino natural con vajilla blanca o de vidrio transparente. Los detalles metalizados en dorado claro o champagne aportan destellos sin recargar el escenario, mientras que las maderas claras y fibras naturales refuerzan la calidez y el aire orgánico de la propuesta. La iluminación suave, a través de velas o luces cálidas, intensifica la atmósfera y logra una estética armónica y relajada.

En el ámbito de la moda, el verde salvia brilla en prendas monocromáticas, trajes fluidos, vestidos o tops para las noches festivas. Los accesorios metalizados como sandalias champagne, pequeñas carteras nude y joyas en perlas o plata envejecida acentúan el look sin perder sofisticación. El maquillaje también incorpora delineados y sombras en verde suave, logrando un efecto luminoso y actual que reinventa el clásico perfil de las fiestas.