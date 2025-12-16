Este es el color que marca tendencia y se sale de la norma para decorar en Navidad

La llegada de la Navidad 2025 empieza a montar las principales tradiciones nuevamente que son elegidas por todos. Sin embargo, hay un nuevo color que está marcando tendencia y se aleja de los típicos rojos o blancos que se utilizan en estos momentos del año.
En un contexto donde la búsqueda de originalidad define el espíritu de las celebraciones, el verde salvia tomó protagonismo y desplazó a los tonos convencionales. Desde la decoración de ambientes hasta la selección de prendas y detalles para la mesa, este color se impuso como opción predilecta tanto por su elegancia natural como por su capacidad de transmitir calma y renovación. Lejos de ser un simple matiz, este color surge como símbolo de equilibrio, sofisticación y frescura, definiendo una estética moderna y versátil para las fiestas de fin de año.
La tendencia para Navidad y Año Nuevo en 2025 gira en torno a paletas más suaves, donde la sensación de calidez visual convive con la modernidad de los colores orgánicos. Expertos en interiorismo y moda coinciden en que el verde salvia resulta fácil de combinar, ilumina ambientes sin saturar y favorece la construcción de espacios armónicos. El auge de esta tonalidad se asocia además con la búsqueda de bienestar y serenidad al cierre del año, en un momento propicio para renovar la energía y apostar por nuevas formas de celebrar.
Por qué el verde salvia es el color que domina las fiestas y cómo combinarlo
El verde salvia reemplaza este 2025 a los tradicionales rojo y blanco por su faceta multifacética. Su perfil sofisticado, cálido y sutil lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan alejarse de lo clásico pero sin resignar elegancia. Es una tonalidad asociada a la calma, la purificación y la renovación, transmitiendo una estética envolvente que relaja el espacio y potencia el confort. Además, permite múltiples combinaciones: armoniza con dorado, champagne, nude, gris piedra, madera clara y detalles metalizados, adaptándose tanto a decoraciones minimalistas como a estilos más ornamentales.
En moda, el verde salvia favorece toda la gama de tonos de piel y puede aplicarse tanto en prendas principales como en accesorios. Su protagonismo se ve en vestidos satinados, trajes, maquillajes sofisticados y manicuras en tonos apagados. Este color también gana terreno en la mesa festiva, aportando un aire contemporáneo si es utilizado en caminos de mesa, velas, servilletas o centros naturales con hojas de olivo y eucalipto.
Claves para incorporar el verde salvia en la decoración y la moda de Navidad 2025
Para sumar el verde salvia a la decoración navideña, se recomienda emplear manteles y textiles neutros, combinando servilletas arena o lino natural con vajilla blanca o de vidrio transparente. Los detalles metalizados en dorado claro o champagne aportan destellos sin recargar el escenario, mientras que las maderas claras y fibras naturales refuerzan la calidez y el aire orgánico de la propuesta. La iluminación suave, a través de velas o luces cálidas, intensifica la atmósfera y logra una estética armónica y relajada.
En el ámbito de la moda, el verde salvia brilla en prendas monocromáticas, trajes fluidos, vestidos o tops para las noches festivas. Los accesorios metalizados como sandalias champagne, pequeñas carteras nude y joyas en perlas o plata envejecida acentúan el look sin perder sofisticación. El maquillaje también incorpora delineados y sombras en verde suave, logrando un efecto luminoso y actual que reinventa el clásico perfil de las fiestas.