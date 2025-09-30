El detalle en el look del marido de Sol Pérez en los Martín Fierro que generó indignación: “Que alguien le avise...”

Sol Pérez vive su mejor momento personal y laboral desque se convirtió en madre de Marco, su bebé de menos de un año y con sus nuevas apuestas de trabajo en el Noticiero de la gente y como reemplazo de Vero Lozano en el programa Cortá por Lozano cuando la conductora no está. La famosa estuvo en los Martín Fierro y como cada año deslumbró con su look.

Sol Pérez en los Martín Fierro

La abogada y comunicadora llevó un look de vestido en corte sirena, con strapples en el escote y cola voluminosa. El vestido era de color blanco y negro con lunares y bordado con piedras que le aportaban el brillo al look de gala.

Si bien la famosa fue con el team del debate de Gran Hermano, ni bien llegó a la alfombra roja, estuvo con su marido Guido Mazzoni, quien la acompañó a acomodar el look antes de posar para las cámaras de la alfombra roja.

La actitud de Guido Mazzoni, el marido de Sol Pérez, en los Martín Fierro, que generó polémica

No obstante, el look de Guido no pasó desapercibido y causó polémica por ir vestido a una alfombra roja. Si bien el empresario solo fue a acompañar a su esposa, en redes sociales le llovieron las críticas por su actitud.

En la foto que publicó la cuenta de X de @fedeflowers mostraron al marido de Sol con bermuda, ojotas y remera manga corta en la alfombra roja mientras ayudaba a la famosa a acomodar su vestido.

La actitud del marido de Sol Pérez que generó polémica

“Alguien que le avise que está en una gala por más que acompañe a Sol Pérez”, escribió el periodista.

Sin embargo, la secuencia demuestra que Guido se cambió después de ese momento y posó con un traje al lado de su esposa y madre de su hijo.

Por lo que confirmó que la acompañó y llevó traje, a pesar de primero aparecer en chancletas en plena gala formal de la ceremonia de la televisión argentina.