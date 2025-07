Día del labial: qué marca regala productos gratis y cómo conseguirlos

El maquillaje es tan importante que se volvió parte del look antes de salir de casa. Los labiales son el complemento perfecto para la cara y el make up, no importa el tono, resalta las facciones y le da otro estilo al outfit. El día del labial se celebra cada 29 de julio en todo el mundo, reivindicando este cosmético que es señal de confianza en cada persona que lo usa.

día del labial

Desde sus orígenes hasta la actualidad, el pinta labios fue pasando por diferentes etapas que marcaron el crecimiento de la mujer con el maquillaje hasta la señal de empoderamiento. Es una pista de deseo, estado de ánimo y personalidad de quien los usa.

En el 2016 se sumó el Día del Labial al calendario internacional de belleza para honrar a todos los tonos, desde el rojo intenso, pasando por los fluorescentes hasta llegar al nude, cada uno representa la emoción de la persona que lo lleva.

Día del labial

Dónde conseguir labiales gratis el Día del Labial 2025

Este martes como celebración del día, la marca MAC Cosmetics Argentina regala labiales en sus locales. Es un evento que se realiza en el horario de apertura de los locales.

La usuaria de TikToK @camilaavilamakeup compartió la información sobre los labiales que va a entregar la marca. Según explicó, hay que “levantarse temprano” para hacer fila en los locales que en su mayoría abren a las 10 horas.

“Como todos los años, Mac va a estar dando labiales por el National Lipstick Day”, contó la maquilladora en redes sociales.

Cada local tiene 100 labiales para entregar gratis y es por orden de llegada. Los locales son:

Juleriaque Unicenter (GBA)

Juleriaque Cabildo (CABA)

MAC Galerías Pacífico (CABA)

Juleriaque Patio Olmos (CÓRDOBA)

Es una buena opción para tener un labial nuevo que está en tendencia y sumar a la colección si sos fanáticos de estos.