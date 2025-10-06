Día de la Madre: estos son los perfumes más populares y perfectos para regalar a mamá en su día

Como todos los años, en octubre se celebra el Día de la Madre. Este tercer domingo del mes es 19 y es la fecha especial para agasajar a mamá y sorprenderla con un regalo cargado de afecto, detalle y emotividad. No hay dudas de que los perfumes, son el clásico que no falla en ninguna ocasión.

Día de la Madre

Las fragancias es un presente que siempre es bien visto para todos, sin importar edad o la fecha. Los perfumes de marcas prestigiosas que se fabrican en el exterior o son de líneas reconocidas del país son las más solicitadas por su calidad, aroma resistente y prestigio.

Diffupar lanzó algunas fragancias femeninas con precios especiales para regalar a mamá en su día. Un regalo de calidad, único y detallista.

Opciones de perfumes para regalar en el Día de la Madre

Algunas de las opciones más solicitadas y que no fallan en el momento de dar un presente en el día especial.

Zadig EDP de Zadig & Voltaire: una fragancia para mujeres de toda una generación en busca de libertad y nuevas aventuras. Un perfume floral, ambarado y amaderado. Su estela encarna el poder de un nuevo despegue. El frasco de Zadig, como un talismán de libertad, inspirado en un par de alas, es el símbolo icónico de la Maison. Tiene un precio de $269.000 el frasco de 90 ml.

Valaya Exclusif EDP de Parfums de Marly: una fragancia de lujo refinado, que emana un aura intensa que encarna la elegancia femenina para las estetas contemporáneas que lo desean todo. Este exquisito eau de parfum combina notas ricas y aterciopeladas para crear una fragancia cautivadora y atemporal. El frasco de 75 ml a $587.000.

