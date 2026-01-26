En el universo del real estate de alta gama en Uruguay, Fasano Las Piedras se consolidó como una de las propuestas más exclusivas y codiciadas de Punta del Este. Más que un hotel o un barrio privado, el desarrollo combina lujo, naturaleza y privacidad en un formato integral que seduce tanto a inversores como a celebridades de la talla de Pampita y Lionel Messi que buscan un refugio sofisticado, lejos del ruido pero cerca de todo.

El proyecto nació de la alianza entre la desarrolladora brasileña JHSF y el Grupo Fasano, una marca con fuerte prestigio internacional en hotelería cinco estrellas. El resultado es un complejo que redefine el concepto de lifestyle premium en la región.

Según describió Ciudad Magazine, a diferencia de otros emprendimientos de lujo, Fasano Las Piedras no se limita a la oferta inmobiliaria. Funciona como un polo de experiencias donde cada detalle está diseñado para elevar la calidad de vida. Dentro del predio se despliega un campo de golf firmado por Arnold Palmer, club ecuestre, club de polo con impronta vinculada a Nacho Figueras, canchas de tenis, spa, piscinas y restaurantes de alto nivel.

Cuánto cuesta tener una casa en el mismo barrio privado donde invirtieron Lionel Messi y Pampita en Uruguay

La propuesta se completa con servicios que refuerzan la exclusividad: aeropuerto para aviones privados, helipuerto y playa privada sobre el río Maldonado, un diferencial que lo posiciona entre los desarrollos más completos del Cono Sur. El hotel Fasano, eje del complejo, fue distinguido por publicaciones internacionales y este verano incorporó una novedad clave: la apertura del spa al público, ampliando su alcance sin perder identidad.

Dónde está ubicado este barrio privado

El enclave geográfico es otro de los factores que explican su crecimiento. Fasano Las Piedras está ubicado sobre el Cerro Eguzquiza, dentro de una estancia histórica de 480 hectáreas, a apenas seis minutos de La Barra. El entorno ofrece vistas abiertas y un paisaje que combina campo y mar, una característica cada vez más valorada en el mercado premium de Punta del Este.

Cuánto cuesta tener una casa en el mismo barrio privado donde invirtieron Lionel Messi y Pampita en Uruguay

Este equilibrio permite disfrutar de la tranquilidad del entorno natural con acceso rápido a los centros gastronómicos, comerciales y culturales más activos de la zona.

Cuánto cuesta tener un terreno en el mismo barrio que Messi y Pampita

En el plano inmobiliario, el proyecto se completa con Fasano Las Piedras Villas y Estancias, un conjunto de chacras exclusivas que acceden a todos los servicios del hotel. La arquitectura está a cargo de Isay Weinfeld, con un diseño que prioriza líneas limpias, materiales nobles y una fuerte integración con el paisaje.

Actualmente ya se construyeron más de 30 residencias, y existe una comunidad estable de propietarios. Los terrenos disponibles oscilan entre 3.000 y 12.000 m², con valores que parten desde US$ 700.000, según ubicación y superficie.

Cuánto cuesta tener una casa en el mismo barrio privado donde invirtieron Lionel Messi y Pampita en Uruguay

El perfil aspiracional de Fasano Las Piedras se potencia por los nombres asociados al lugar. Figuras como Lionel Messi, Susana Giménez, Pampita, Juliana Awada, Adrián Suar, Natalia Oreiro, Valeria Mazza y Alejandro Gravier forman parte del imaginario que rodea al complejo, junto a referentes del polo y el deporte internacional.

En 2027 abrirá un nuevo Fasano Hotel frente al mar en La Barra, y a nivel global el concepto apunta a destinos estratégicos como Londres, Miami, Cerdeña y Cascais.