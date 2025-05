Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo perfume que usa Emilia Mernes: amaderado y olor a vainilla

Emilia Mernes es una las cantantes más escuchadas del último tiempo. La artista se volvió un ícono de la música argentina y sus canciones se escuchan en todo el mundo liderando los rankings y siendo furor a donde va. La cantante es una estrella no solo por sus hits, sino que su estilismo es una característica de ella que destaca.

A lo largo de su carrera artística y cada vez más, Emilia ha logrado conquistar al público con sus canciones, giras y su estilo personal como son los brillos en los ojos y las minifaldas.

Emilia Mernes

La artista oriunda de Nogoyá es un símbolo de la moda y ha representado a las grandes marcas de renombre del mundo. Emilia está al tanto de las tendencias del momento para incorporar a su estilo. A eso se agrega su perfume favorito, que le da su gusto personal y completan sus outfits virales.

El perfume preferido de Emilia Mernes: cuál es y cuánto cuesta

La propia Emilia contó en una entrevista que tiene una fragancia favorita. “Uno de mis perfumes es el This is Her! de Zadig & Voltaire. Es muy rico, me encanta, me gusta mucho mucho, lo uso más como diario", reveló en su momento la artista.

Emilia Mernes

This is her! fue creado por Sindonie Lancesseur y Michel Almairac en 2016 y se caracteriza por pertenecer a la familia olfativa oriental vainilla.

“Las Notas de Salida son pimienta rosa, jazmín sambac (sampaguita) y flor del árbol de la seda (acacia de Constantinopla); las Notas de Corazón son crema batida, vainilla y castaña; las Notas de Fondo son sándalo y madera de cachemira”, señala la descripción de la fragancia.

Este es el perfume favorito de Emilia Mernes

Según señala la fragancia es ideal para quienes buscan un aroma sofisticado y con un toque distintivo. Su combinación de notas dulces y amaderadas lo convierte en una opción perfecta tanto para el día como para la noche.

Su envase es minimalista y elegante de color blanco con las letras en negro. En la actualidad la fragancia preferida de Emilia tiene un valor de 250 mil pesos en perfumerías del país.