Cuál es la planta que denominan como “inmortal” y conserva siempre el mismo aroma en el jardín

Los fanáticos de la jardinería siempre conocen nuevas propiedades de las plantas e intentan averiguar todo sobre cómo conservarlas y los efectos que sufren sobre ellas, los factores externos. Es por eso que existe una especie que denominan como "inmortal" y que siempre conserva el mismo aroma.

Aunque la menta y la lavanda se destacan como opciones tradicionales en la huerta aromática, una variante de la albahaca surge como favorita entre quienes buscan una planta perenne y resistente: la albahaca africana o albahaca perenne. Esta variedad, a diferencia de la albahaca común que suele morir tras el verano o la floración, renueva hojas y mantiene su fragancia a lo largo de todo el año, sin importar el frío intenso, el calor extremo ni el nivel de exposición. Su apodo popular de “inmortal” se lo debe a esta capacidad de rebrotar incluso en invierno, conservando el mismo aroma fuerte y característico que la distingue.

Las hojas de esta planta son más pequeñas que las de la albahaca convencional, pero su sabor y aroma se mantienen igual de potentes. Los cuidados básicos no difieren de otras especies: requiere mucho sol, un sustrato con buen drenaje y una maceta profunda — idealmente de 30 a 50 centímetros— para que sus raíces se desarrollen correctamente. El riego debe ser regular pero sin encharcar, ya que el exceso de agua puede dañarla. Para que la planta se mantenga siempre frondosa, es fundamental podar solo las puntas y evitar cortar ramas completas de una vez: este detalle estimula el rebrote y asegura una mata cada vez más densa.

Esta variedad resiste tanto el frío como el calor extremo, florece en invierno y repele insectos desde sus hojas aromáticas.

Albahaca africana o perenne: la planta “inmortal” que no pierde aroma todo el año

La albahaca africana soporta sin problemas inviernos rigurosos y veranos sofocantes, floreciendo durante todo el año y asegurando un perfume constante. Su ciclo perenne la hace única en el mundo de las aromáticas y garantiza que el jardín o la cocina siempre cuenten con hojas frescas para preparar salsas, ensaladas o platos de pastas. Además, como la albahaca tradicional, esta variante es fundamental para atraer abejas, mariposas y otros polinizadores, mejorando la producción de vegetales en huertas urbanas, macetones o balcones.

Otra característica clave es su rol como repelente natural: su aroma fuerte ahuyenta mosquitos y otros insectos no deseados, por lo que puede plantarse junto a entradas, ventanas o cultivos sensibles. Para obtener una planta de albahaca perenne, se puede buscar en viveros especializados, ferias de plantas o tiendas online. También se reproduce fácilmente con gajos: al cortar una ramita y arraigarla en agua o tierra, pronto se consigue una nueva planta lista para perdurar años.

Sus usos en cocina y su aporte ecológico hacen de esta especie una aliada ideal para huertas urbanas y jardines sustentables.

Ventajas culinarias, ecológicas y decorativas de tener esta albahaca resistente en casa

En la cocina, esta albahaca inmortal brinda el mismo sabor intenso que la variante clásica. Sus hojas realzan salsas, ensaladas y platos principales, y basta con un pequeño puñado para transformar cualquier receta. Los beneficios no terminan allí: su resistencia a las inclemencias climáticas y su aporte ecológico suman valor a cualquier proyecto de jardinería sustentable, manteniendo el jardín siempre verde y perfumado.