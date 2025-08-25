Cuál es la maceta ideal para que el potus crezca fuerte y rápido, según los expertos

Las plantas cada vez están más presentes en los hogares, tanto en el jardín como en el interior. Estas forman parte de la decoración aportándole naturalidad y estética a las casas. Esto implica llevar un cuidado especial para que crezcan sanas y fuertes. Si bien hay algunas que son más delicadas que otras, las más comunes son las de fácil cuidado.

Qué tipo de maceta necesita el potus para crecer rápido

El potus es una de las especies favoritas por los fanáticos de las plantas, ya que son fáciles de mantener y no requiere cuidados extremos. Además de ser decorativas en cualquier ambiente de la casa y resistente a los días de calor como a las bajas temperaturas.

Estas plantas pueden ser colgantes o trepadoras, y en general se las ubica en el interior de las casas por su estética para decorar ambientes. Sus hojas son de color verde, pero puede tener alguna variación en su color.

Cada vez son más las personas que incorporan cuidados naturales o de reciclajes a las plantas, como hacer compost, colocar corchos en la tierra, o tareas similares, ya que producen que crezcan sanas y sin agregar componentes químicos dañinos.

qué tipo de maceta es la ideal para el Potus

Lo que no se tiene en cuenta, pero es muy importante para este tipo de plantas, es el tipo de maceta en que se coloca para que crezca fuerte y rápido.

Qué tipo de maceta necesita el potus para crecer rápido

Los expertos en jardinería recomienda un tipo especial de maceta para que crezca rápido. Esta es la terracota, son macetas de un material poroso que permite que el aire circule libremente y el exceso de agua se evapore con facilidad.

Es así que se hidratan las raíces, pero sin pudrirse. La diferencia fundamental con el plástico o la cerámica esmaltada es que la terracota evita que se estanque el agua y cuida a la planta de la humedad que genera cuando hay exceso de riesgo.

Qué tipo de maceta necesita el Potus para crecer rápido

Otros puntos a tener en cuenta es que el potus no necesita de macetas gigantes, en general deben tener un diámetro de 1 o 2 centímetros más que el capellón de raíces.

También se debe tener en cuenta que la maceta de terracota, por más que la planta respira, debe tener agujeros que permitan el drenaje del potus tras su riesgo.