Ni por moda ni decoración: para qué sirve colocar un ramo de eucalipto en la ducha

Las tendencias abarcan todos los ámbitos de la vida y no solo van a la ropa, el maquillaje, peinados, sino que la decoración también se ve afectada por lo que está en auge. Cada vez más las plantas forman parte de los ambientes, es por eso que una práctica popular es colocar ramos de eucalipto colgados.

Eucalipto para qué sirve

El eucalipto es conocido por ser una planta aromatizante y con efectos en la salud como ayudar a la respiración en épocas de mucho frío. Es común ver ramas de este árbol en las casas por sus múltiples funciones. Una de ellas es tener una rama colgada en la ducha.

Este árbol tiene vínculos con tradiciones que vienen de épocas muy antiguas en donde se usaban para destapar la nariz y mejorar la circulación en resfríos. No solo se cuelga en la habitación, sino que en algunas casas hay una rama colgada en la ducha. Por qué.

Por qué tener eucalipto en casa

La presencia del eucalipto en las casas es muy notorio y rápidamente se siente su olor al ingresar a un lugar. Las ramas en los baños queda estéticamente bien, y dejan un aroma fresco e imponente donde están.

Por qué colocar un ramo de eucalipto en el baño

En la ducha, estas hojas dejan un aroma fresco y penetrante, y lo más importante es que ayudan a despejar las vías respiratorias para sentir el cuerpo relajado casi inmediato.

La presencia del eucalipto combate la congestión nasal en días frío o las épocas en donde son frecuentes las alergias. Las hojas de esta planta tienen propiedades expectorantes, antiinflamatorias y antisépticas que ayudan a la expulsión de mucosidad y reducen el nivel de inflamación de las vías respiratorias que son muy comunes en época de frío.

Además, tiene el plus de su fragancia intensa que puede convertir el baño en un espacio para relajarse y descansar de todo.

La clave está en saber cómo armar para que no se seque y pierda su efecto