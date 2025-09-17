Cuál es el árbol que espanta los insectos, da sombra en verano y es ideal para decorar

Llega la primavera y con ella la época de altas temperaturas. Es por eso que es común ver jardines o balcones llenos de plantas, color y animales que se acercan a disfrutar de la naturaleza en crecimiento. No obstante, las plantaciones está en época de florecer, pero a su vez se ven afectadas por hormigas, mosquitos, abispas, arañas, moscas, entre otros.

Por qué pintar el tronco de los árboles de blanco.

La primavera es la temporada ideal para ordenar, plantar y renovar el jardín. Si bien hay plantas para cada etapa y que tiene su momento específico de crecimiento. En su mayoría, abren sus pétalos y dan frutos a partir de septiembre.

Si hay algo molesto de la primavera verano, son sin dudas los insectos de cualquier tipo. Es por eso que hay una especie de plantaciones que son ideales para espantarlos, además decorar el ambiente y producen sombra, un elemento clave para la época de calor en el momento de tomar aire fresco debajo del verde.

El árbol que protege de los insectos y da sombra en verano

El árbol que protege de los insectos y da sombra en verano

El neem es un árbol de origen de la India que se volvió muy popular en Argentina y las personas usan mucho en los jardines por sus beneficios como son la sombra, su estética y la capacidad de repeler a los insectos que son más frecuentes en épocas de mucho calor.

El árbol que protege de los insectos y da sombra en verano

Esta planta también es conocida como “el árbol de la vida”. Su forma de crecimiento no requiere de mucho cuidado, ya que crece en ambientes soleados y tolera la sequía fácilmente.

Es un árbol que puede alcanzar los 4 metros de altura en su primer año de vida. Lo más importante es que sus hojas y corteza tienen compuestos naturales que actúan como repelente a los insectos sin dañar las plantas.

Es el motivo por el que cada vez es más elegido en las casas con jardines que buscan espacio lleno de color, naturaleza y sombra para disfrutar al aire libre.