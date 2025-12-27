Crece rápido y ayuda a soportar el calor: este es el árbol que los especialistas recomiendan plantar antes que termine diciembre

La llegada del sol en la época de verano muchas veces nos hace necesitar ayuda para evitar quemaduras o insolaciones. Es por eso que los especialistas recomiendan platanar un árbol en diciembre que crece rápido y da sombra para darle un toque más especial al jardín de tu casa.

El aumento de las temperaturas en el tramo final del año suele volver imprescindible la búsqueda de sombra en patios, veredas y parques. En ese marco, los expertos en jardinería urbana coinciden en que escoger una especie de crecimiento rápido es la solución eficiente y sustentable para mejorar el bienestar en el hogar e incluso ahorrar en gastos de climatización. Estudios recientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Facultad de Agronomía de la UBA destacan que diciembre es el mes ideal para plantar, ya que la tierra conserva humedad y las lluvias frecuentes favorecen el desarrollo inicial de los árboles.

Dentro del grupo de especies recomendadas, un nombre sobresale por su velocidad, adaptabilidad y escasa necesidad de mantenimiento: el fresno americano (Fraxinus pennsylvanica). Esta variante, originaria de Norteamérica, se consolidó en los últimos años como la opción preferida de paisajistas y aficionados al jardín que necesitan sombra abundante en poco tiempo.

Plantar árboles resistentes y de copa amplia ayuda a protegerse del sol y mejorar el microclima del hogar.

Fresno Americano: el árbol ideal para plantar en diciembre y obtener sombra en tiempo récord

El fresno americano es célebre por su ritmo de crecimiento acelerado. Según datos de especialistas, puede superar el metro y medio anual bajo condiciones favorables, lo que significa que en dos veranos ya es capaz de generar un área de sombra significativa, protectora ante el sol intenso. Su copa densa y redondeada filtra la luz solar, reduciendo la temperatura ambiental sin oscurecer completamente el jardín.

Una de sus grandes fortalezas es la resistencia a distintos suelos y climas: tolera vientos, suelos arcillosos, sequías breves, lluvias intensas y las típicas variantes térmicas del verano argentino. Por eso, paisajistas lo recomiendan para espacios urbanos, patios familiares y veredas, donde otras especies más delicadas suelen debilitarse o perder hojas con facilidad.

El mes de diciembre reúne las mejores condiciones para plantar: la tierra está tibia, las raíces en crecimiento absorben agua con facilidad y las sucesivas precipitaciones minimizan el riesgo de estrés hídrico durante el arraigo del árbol.

El fresno requiere pocos cuidados, tolera condiciones adversas y mantiene su vigor durante décadas.

Cuidados básicos del fresno americano para un jardín saludable y fresco

Aunque el fresno americano es de bajo mantenimiento, los especialistas aconsejan una serie de cuidados iniciales para potenciar su desarrollo. Tras la plantación, el riego debe ser frecuente (cada dos días, durante las dos primeras semanas) para que el árbol forme raíces profundas y estables. Es esencial asegurarle al menos tres metros libres en torno al tronco, permitiendo que su copa crezca vigorosa y simétrica.

La poda debe ser mínima: basta con retirar ramas bajas, cruzadas o dañadas una vez al año, evitando intervenciones agresivas que comprometan su estructura. El fresno se caracteriza por adaptarse bien y mantener su vitalidad durante décadas, sin requerir atención constante ni aportes nutricionales especiales.

Con estas recomendaciones, el fresno americano se convierte en un recurso ideal para quienes buscan refugio natural del calor, mejoran el microclima de la vivienda y suman valor paisajístico al entorno.