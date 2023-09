Conocé cuáles son los tres momentos más felices del día según el gurú Carl Honoré

El día tiene muchos momentos y, según a quién se le pregunte, algunos son más importantes, felices o angustiantes que otros. Quien dio algunas claves sobre la vida slow y tips para reconectar con uno mismo fue el gurú Carl Honoré.

La filosofía que predica el especialista está basada en el disfrute, en el ahora y en la construcción de hábitos para tener una vida más feliz, plena y consciente. Recientemente, explicó cuáles son los instantes más felices del día y el por qué de esta sensación.

En una entrevista, Honoré señaló que lo fundamental es buscar la felicidad en las pequeñas cosas como “disfrutar de una puesta de sol o leer un cuento a tu hijo sin saltarte las páginas, también tomar un café con el vecino”. “Son ocupaciones que dan color, textura, alegría y sentido y que solemos sacrificar en el altar de la distracción y de la prisa”, agregó el gurú.

Según uno de los gurús más importantes. Foto: freepik

Las tres prácticas más felices del día según Carl Honoré

1. Ejercicio a diario: el gurú puso especial foco en la actividad física no solo por sus beneficios a nivel corporal, sino porque le sirven para ejercitar la mente. “En mi vida es muy importante el deporte: juego al hockey o al squash todos los días. Me llena físicamente, me amplifica el alma y me mantiene en une estado cognitivo más saludable”.

2. Conexión social: para Honoré es crucial la socialización con otros, ya sean amigos, familia o una simple charla de intercambio con un vecino. “Necesito charlar todos los días. También me encantan los encuentros aleatorios e inesperados que suceden en la calle, cuando alguien te saca una sonrisa o te pide ayuda para encontrar la ruta en una ciudad”, contó.

Sobre este último punto profundizó que los momentos de contacto humano “son instantes que solemos perdernos envueltos en la aceleración porque no tenemos tiempo para sonreír o para echar una mano”.

3. Cocinar: más allá de que hay que comer, para Carl tener una alimentación balanceada, equilibrada y consciente es importante en el día a día.

Así explicó a un medio internacional: “Me encanta meterme en la cocina. Es como practicar yoga. Me resulta terapéutico y me ayuda a liberarme del estrés y de las preocupaciones. Cuando cocino estoy muy presente, es como un momento de mindfulness”.

Y cerró: “Además, me he dado cuenta de que es mi manera de amar, de dar cariño y ternura a los demás. Cocino todos los días, algo sencillo, y siempre con productos frescos”.