Cómo se puede reciclar los CDs viejos y transformarlos en un adorno para el árbol de Navidad

La llegada de la Navidad y el armado del árbol para estas fiestas puede tener un toque ecológico con la aplicación de objetos que están en desuso y se pueden transformar. En ese sentido, los CDs viejos se han convertido en uno de los grandes candidatos que se pueden reutilizar en este fin de año.

Reciclar discos ópticos en desuso no solo es una tendencia que suma creatividad a la decoración, sino que ayuda a evitar que estos materiales terminen en la basura. La reutilización de CDs para adornos navideños es una alternativa fácil y accesible, apta para todas las edades y que permite personalizar cada pieza según el gusto y el estilo de la casa. El brillo natural de la superficie hace que estos discos sean ideales para convertirse en bolas decorativas gigantes, impactantes por su reflejo y perfectas tanto para el árbol como para ventanas, paredes o balcones.

El avance de la tecnología digital desplazó a los CDs del uso cotidiano, pero el reciclaje les brinda una segunda vida que combina decoración, sostenibilidad y bajo coste. Solo con algunos materiales básicos y un poco de imaginación, antiguos discos pueden convertirse en adornos brillantes, duraderos y únicos.

Este reciclaje casero suma creatividad y ayuda a disminuir la cantidad de residuos plásticos y tecnológicos en el ambiente.

Materiales y preparación: todo lo que necesitás para convertir CDs en adornos navideños originales

Para crear estos adornos navideños utilizando CDs reciclados, necesitás elementos fáciles de conseguir:

CDs o DVDs viejos y limpios.

Goma EVA brillante (rojo, dorado, verde, azul).

Tijeras y pegamento fuerte.

Moños, cintas, lentejuelas, marcadores o retazos de goma EVA para detalles.

Hilo resistente o cinta para colgar.

Estos materiales económicos permiten realizar diseños de gran tamaño y resistencia, ideales para la decoración tanto interior como exterior.

Un círculo de goma EVA y algunos detalles simples transforman estos discos en piezas llamativas, resistentes y totalmente personalizadas.

Paso a paso: cómo transformar un CD reciclado en una bola decorativa gigante para tu árbol o el hogar

1. Limpiar bien el CD para retirar polvo, suciedad o restos de etiquetas.

2. Cortar un círculo de goma EVA del mismo diámetro del disco y pegarlo en una de sus caras.

3. Recortar figuras navideñas en goma EVA: estrellas, arbolitos, copos, bastones de caramelo o velas.

4. Pegar la figura recortada en el centro del CD, sobre el fondo de color elegido.

5. Sumar detalles opcionales como moños, lentejuelas o marcadores para dar textura y brillo extra.

6. Perforar o pegar una cinta en la parte superior para colgar el adorno en el árbol, puertas o ventanas.

7. Dejar secar bien antes de manipular o colgar.

El brillo espejo del CD le dará al ambiente un toque festivo y moderno que se destaca entre luces y decoraciones clásicas. Además, estos adornos son resistentes e impermeables, por lo que también pueden lucirse en balcones, patios o exteriores.