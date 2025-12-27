Cómo reciclar el pote del shampoo: estos son los 3 usos para reutilizar en casa

Uno de los objetos que más veces se tira y no se le puede encontrar un uso es el pote del shampoo. Sin embargo, existen tres formas de darle un nuevo uso para la casa y que se pueda transformar en herramientas o lugares de guardado.

Así podés reciclar envases de shampoo de distintas formas

En la era de la conciencia ambiental, el reciclaje de envases como los potes de shampoo ganó protagonismo en los hogares que buscan reducir residuos y sumar soluciones creativas y económicas para el día a día. Por su tamaño y resistencia, estos envases plásticos se convierten en una base ideal para la organización y el diseño DIY (hazlo tú mismo), aprovechando materiales que ya se tienen en casa sin gastos adicionales. Más allá del simple descarte, reutilizarlos con ingenio permite resolver necesidades de orden y decoración de manera sostenible.

Expertos en organización y diseño del hogar explican que el secreto está en limpiar bien el pote, retirar etiquetas persistentes y realizar cortes seguros para adaptar el envase a su nuevo uso. Con un par de herramientas simples—cúter, tijeras o punta caliente—cualquier pote puede transformarse en un recipiente útil y decorativo. Aquí, tres opciones sencillas y funcionales para reciclar estos envases y aportar al orden cotidiano.

Tres ideas simples para transformar los potes de shampoo en organizadores útiles y sustentables

1. Organizador de baño o cocina:

Cortando la parte superior del pote de shampoo es posible obtener pequeños recipientes para peines, cepillos de dientes, esponjas, utensilios o maquillaje. El plástico liso, resistente e impermeable es ideal para ambientes húmedos, y su tamaño compacto permite ubicarlo en cajones, repisas o colgarlo con un gancho adhesivo en azulejos o estantes.

2. Porta-cables y cargadores:

Muchos modelos de potes rígidos pueden reciclarse como mini organizadores para cables de celular, auriculares, adaptadores o cargadores. Al cortar una apertura lateral y lijar los bordes, se logra una funda práctica que evita enredos y protege cables delicados, perfecta para mochilas, escritorios o cajones.

3. Mini maceta para plantas pequeñas:

Perforando la base del pote para permitir el drenaje, se logra una mini maceta funcional para suculentas, brotes o hierbas. El plástico soporta la humedad y puede decorarse fácilmente con pintura, vinilo o marcadores para integrarse a cualquier ambiente. Es un recurso ideal para iniciarse en la jardinería urbana sin gastar en macetas nuevas.

Reciclar envases plásticos en casa es un gesto ecológico que suma funcionalidad y reduce la cantidad de residuos.

El reciclaje creativo de envases plásticos no solo aporta soluciones de orden, sino que contribuye a reducir la cantidad de residuos que genera la vida cotidiana en el hogar, sumando valor y conciencia ecológica.

El paso final para aprovechar al máximo estos organizadores es personalizarlos: una capa de pintura acrílica, vinilos autoadhesivos, nombres escritos con marcador indeleble o cintas de tela permiten identificar y embellecer cada pote según el uso y el rincón donde se lo ubique. Es importante lavar periódicamente los envases para evitar olores y asegurarse de que permanezcan aptos para el contacto con objetos delicados o plantas.