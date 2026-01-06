Cómo es el truco que utiliza una moneda y evita que entren hormigas en tu casa

La llegada de los bichos siempre es complicado en una casa. Ahora, si esos insectos son hormigas, las complicaciones pueden ser aún peores. Es por eso que existe un truco casero que con una moneda permite ahuyentarlas sin la necesidad de venenos ni gastos excesivos.

Las hormigas en casa representan uno de los problemas más comunes durante las noches cálidas y lluviosas. Su capacidad para instalarse en cocinas, despensas y grietas les permite acceder fácilmente a los alimentos y utensilios, generando molestias e incluso daño a los víveres. En la búsqueda de soluciones eficaces y libres de tóxicos surgió un truco de la moneda que, con un solo objeto al alcance de todos, puede convertirse en el aliado que la familia necesitaba.

A diferencia de los venenos o insecticidas comunes, esta técnica es completamente natural, ecológica y apta para viviendas con niños, mascotas o personas sensibles a productos químicos. La clave está en la facilidad de aplicación y en el respeto por el ambiente del hogar, ya que basta con una acción por la noche para obtener resultados notables.

Colocar la moneda sobre un algodón húmedo junto a puertas o ventanas bloquea el ingreso por la vía más habitual.

Dónde y cómo colocar la moneda para frenar el ingreso de hormigas: la técnica casera que funciona

El primer paso de este truco casero consiste en identificar el punto por donde suelen ingresar las hormigas. Por lo general, se localizan en marcos de puertas, juntas de ventanas, grietas del zócalo o en los bordes de los muros. Una vez encontrado el centro de la invasión, se debe colocar una moneda sobre un pequeño algodón o papel absorbente humedecido justo en ese punto y dejarla reposar durante toda la noche.

La combinación del metal y la humedad genera un olor sutil (imperceptible para las personas) que interfiere en los rastros químicos empleados por las hormigas para orientarse y atravesar el umbral. El efecto no solo las desorienta, sino que las induce a evitar ese camino y buscar nuevas rutas alejadas del interior del hogar. No hace falta que la moneda sea especial ni realizar grandes preparativos; lo esencial es la constancia y la ubicación estratégica en zonas de paso.

Los métodos naturales como el truco de la moneda son ideales para hogares con niños, mascotas y superficies delicadas.

Por qué este truco casero resulta efectivo y cómo potenciar la protección del hogar

El comportamiento de las hormigas se basa en la creación de sendas químicas que guían a toda la colonia. Al introducir elementos nuevos, como la moneda húmeda, se corta ese camino y se bloquea el acceso sin necesidad de eliminar a los insectos. Este método resulta ideal para quienes buscan seguridad, simplicidad y cero impacto ambiental.

Para maximizar resultados, se puede combinar la técnica con la limpieza diaria de migajas, restos de alimentos y lugares oscuros donde suelen instalarse. Además, repasando las zonas con barreras naturales se previene el regreso y se asegura un hogar libre de invasores durante todo el año.