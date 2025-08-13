Colores neutros, un vestidor soñado y enorme jardín: así es la increíble casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez está en el centro del foco mediático desde que comenzó su relación con Mauro Icardi. La pareja del momento tuvo un affaire en 2021 cuando el futbolista aún estaba casado con Wanda Nara. La actriz se mudó a Turquía para acompañar al jugador del Galatasaray en su carrera.

Mauro y la China, ¿en su nueva casa?

La pareja apostó a todo y se mudaron juntos. Luego de la re acomodación en Turquía, donde estuvieron en la casa que el futbolista compartía con Wanda y su familia, dejaron atrás el pasado y se mudaron a una nueva propiedad para vivir a pleno su historia de amor. Rufina, la hija mayor de la China con Nicolás Cabré va a vivir con ellos en el país turco.

“Hogar nuevo. Oficialmente mudados”, escribió la actriz hace una semana para contar la feliz noticia y el nuevo paso que dieron como pareja. De esta forma, dejaron atrás el pasado y cualquier vínculo que tenía el futbolista con el hogar, donde vivió con su ex.

El nuevo paso que dan la China Suárez y Mauro Icardi en su relación

Con el correr de los días, la famosa fue compartiendo fotos de sus actividades, como looks o momentos de la pareja, en donde se ven detalles de la enorme casa a la que se mudaron.

La casa donde se mudaron la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez mostró cómo es su nueva vida con Mauro Icardi

El living tiene un grande sillón en color crema, una mesa con una estatuilla de león, el símbolo que representa al futbolista, y en el fondo se ve una amplía ventana con vista al patio totalmente verde.

La China Suárez encandiló las redes con sus curvas en microbikini bicolor

En otra foto, que mostró la actriz se ve un enorme patio rodeado de árboles verdes y una pileta en el centro con caminos de piso en color blanco.

La China Suárez y Mauro Icardi

Otro detalle es que el jardín tiene sillones con sombrillas en color crema para disfrutar del sol y estar al aire libre.

En una foto que mostró la pareja se ve su comedor, el cual destaca como el resto de la casa con los colores sobrios con puertas y ventas de vidrio que dejan pasar la luz del sol. Este ambiente tiene paredes de piedras que le aportan un detalle más rústico. Además, las sillas con de color tierra con una alfombra estampada.

La China Suárez y Mauro Icardi

Por otro lado, la actriz mostró su nuevo vestidor con prendas de marcas de lujos. En la foto que se sacó la China Suárez frente al espejo se ve un armario enorme que cubre dos laterales y es de color oscuro. En el medio hay una cómoda con estantes del mismo color.

El vestidor de la China Suárez

En su look se ven zapatos tipo mocasines de Prada y un bolso Louis Vuitton.