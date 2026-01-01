Cloud Dancer y el debate incómodo del blanco como color del año 2026: ¿Se terminó la creatividad?

Cada año, desde 1999, Pantone presenta su esperado Color of the Year, una elección que funciona como un termómetro cultural y anticipa tendencias en diseño, branding y moda a escala global. Para 2026, la institución sorprendió al anunciar Cloud Dancer, un matiz de blanco, como el elegido.

Lejos de pasar desapercibida, la decisión abrió un debate intenso sobre el vínculo entre color, contexto y cultura, especialmente en redes sociales, donde diseñadores y amantes del color expresaron su incomodidad frente a una elección que muchos percibieron como fría, conservadora, política o incluso desconectada del momento histórico.

Pantone eligió su color tendencia para el 2026.

La expectativa alrededor de este anuncio suele ser alta porque el color elegido no solo anticipa lo que se verá en las pasarelas o en los objetos de consumo masivo, sino que también condensa deseos colectivos, climas emocionales y estados de época (un año que podría traer grandes cambios). Por eso, cuando Pantone elige un blanco, la pregunta no es solo estética: es profundamente cultural.

¿Por qué fue tan polémica la elección del blanco?

En un contexto político y social atravesado por tensiones, desigualdades y disputas simbólicas, la palabra “blanco” despierta asociaciones incómodas que parecen contradecir la calma y la serenidad que Pantone busca comunicar. Cloud Dancer, lejos de ser una elección neutra, pone sobre la mesa una conversación necesaria: cómo los colores dialogan con su tiempo y qué lecturas habilitan (o bloquean) según el contexto en el que aparecen.

Pantone estableció cuál es su color tendencia para 2026.

La polémica también se inscribe en un debate que lleva años gestándose: la sensación de que el mundo visual se está desaturando. El auge del minimalismo, de los interiores neutros, del clean look y de estéticas asociadas al lujo silencioso (el famoso old money) refuerza la idea de que el color retrocede frente a una paleta cada vez más controlada y homogénea (la ropa ya no expresa personalidad, ahora todos vestimos iguales).

Por qué Pantone eligió Cloud Dancer para 2026

Desde Pantone, la explicación apunta a una respuesta directa a la sobreestimulación, la inmediatez y la ansiedad que atraviesan la vida contemporánea. Cloud Dancer propone un descanso visual, un momento de pausa y desconexión que permita rejuvenecer emocional, física y mentalmente. “En este momento de transformación, en el que estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, Pantone Cloud Dancer es un matiz de blanco discreto que ofrece una promesa de claridad”, señaló Latrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

Pantone ya eligió el color para el 2026.

Con este blanco se invita a un tipo de escape silencioso: un espacio sin distracciones, donde predomina la serenidad y la liviandad. La idea de “volver a cero” puede resultar atractiva para muchos consumidores, pero abre un interrogante clave: ¿cómo dialoga esta propuesta con culturas como la latina que históricamente se expresaron desde la saturación, la textura y el contraste?

El blanco frente a la identidad latinoamericana

La cultura latinoamericana ha sido reconocida, históricamente, por su exuberancia visual, su riqueza cromática y su convivencia entre tradición y contemporaneidad. En este territorio, el color no es un mero recurso estético: es lenguaje, memoria afectiva y archivo vivo de lo cotidiano, habla de las mezclas y nos da una identidad. Por eso, no resulta extraño que algunas voces latinas miren con recelo la elección de un blanco como color del año.

Sin embargo, reducir el blanco a una idea de vacío o neutralidad es desconocer su carga simbólica. Me gustó mucha una frase que escuché de alguna creadora de contenido que aseguraba que a lo largo de la historia, el blanco ha representado pureza, duelo, renacimiento, poder, sanación, espiritualidad y ritualidad. Está presente en ceremonias religiosas, prácticas afro e indígenas, celebraciones comunitarias y gestos de renovación. Para una región atravesada por el color, el blanco no es ausencia: podría interpretarse como un espacio lleno de memoria y sentido.

El blanco como lienzo, no como silencio

Tal vez el punto más interesante (y menos explorado) de Cloud Dancer sea su potencial como lienzo. El blanco no tiene por qué ser el final del color, sino su punto de partida. Funciona como una superficie que amplifica otros tonos, que permite el juego con texturas, estampas, volúmenes y materiales. En moda, diseño e interiores, el blanco puede ser el escenario donde conviven lo artesanal y lo tecnológico, lo tradicional y lo contemporáneo. Darle oportunidad de ser protagonista a colores más jugados y vibrantes.

Foto: Pinterest.

Pensado así, Cloud Dancer no obliga a una estética minimalista extrema, sino que habilita combinaciones más libres: colores vibrantes que emergen con mayor fuerza, textiles que ganan protagonismo, estampados que respiran. El problema no es el blanco en sí, sino el relato único que se construyó alrededor de él en los últimos años.

¿2026 será el año del minimalismo extremo?

A esta tensión se suma la influencia de las redes sociales, donde el blanco suele asociarse de manera casi exclusiva a sofisticación, orden y estatus. Venimos de dos años dominados por el clean look y la estética old money, que instalaron una idea aspiracional basada en la neutralidad cromática: solo luces bien si no te sales del negro, el blanco o el beige.

Sin embargo, Cloud Dancer ya empezó a resignificarse en otros escenarios culturales. Un ejemplo es LUX, el nuevo álbum de Rosalía, cuya portada está dominada por este tono blanco. Lejos de una estética vacía o aséptica, la propuesta visual y sonora de la artista demuestra que el blanco puede ser un contenedor de símbolos, mensajes y capas de sentido.

Rosalía durante su visita a Buenos Aires.

Quizás el verdadero desafío de este color del año no sea aceptarlo o rechazarlo, sino discutir cómo se usa, desde dónde se narra y qué historias se construyen sobre él.