Adiós al sombrero clásico: el accesorio que es tendencia para ir a la playa este verano 2026

La moda cambia todo el tiempo y con la llegada del verano 2026 aparecieron las prendas, calzados, peinados y colores que estarán en auge en los próximos meses. En la temporada de calor lo más importante es estar cómodo para ir a la playa o la pileta los días de altas temperaturas.

No solo los trajes de baños y las prendas que van arriba son furor en esta época, sino que hay accesorios claves que están de moda y combinan a la perfección con el look playero y de verano.

Durante años el clásico infaltable que protege del sol es la gorra, sombrero o en otras versiones como los pilusos. Estos son claves y van con cualquier estilo. Este año hay un nuevo accesorio que los desplaza y ya fue furor en el verano europeo, se trata de los pañuelos.

El protagonista de la temporada que cumple la función de protegerse del sol y estar a la moda a la vez. Suman color, impronta y son versátiles para adaptarse a otras prendas.

Pañuelos tendencia verano 2026

Hay diferentes colores, tanto más llamativos como más opacos, cortes y diseños. Se pueden colocar en la cabeza, como barra protectora, pero también se transforman en top, en la cintura, sobre el pantalón o atado al bolso o muñeca.

La tendencia que desplazó a los sombreros este verano

Los pañuelos se adaptan a todo y combinan con todos los estilos, solo hay que dejar volar la creatividad.

En la cabeza se colocan como bandana, atados atrás y con el pelo suelto. Una forma de protegerse del sol.

Para cargar de onda al look, atarlo al bolso o cartera.

Como top: para eso se necesita un pañuelo grande que sea cómodo. Sirve para ir a una fiesta en la playa o salir en la tarde los días de mucho calor.

Atado a la cintura: es la nueva tendencia del momento. Atarlo en un jean o arriba de un vestido. Le agrega onda y un estilo chic.