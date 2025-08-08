Adiós a los rayones: el truco casero para que los pisos de madera luzcan como nuevos

Tener pisos de madera siempre aporta calidez y estilo al hogar. Pero, con el paso del tiempo y el uso diario, es inevitable que aparezcan rayones o marcas que opacan su belleza. Aunque muchas personas recurren a productos costosos o a trabajos de pulido, existe una solución sencilla y económica que promete buenos resultados: una mezcla de aceite de oliva y vinagre blanco.

Este truco, compartido por varios especialistas en mantenimiento del hogar en redes sociales, se volvió viral por su eficacia y rapidez. La clave está en combinar las propiedades nutritivas del aceite con el poder limpiador del vinagre para renovar la superficie sin dañarla.

Piso de madera rayado.

El aceite de oliva hidrata y nutre la madera, devolviéndole el brillo perdido, mientras que el vinagre limpia, desinfecta y ayuda a unificar el tono. Según quienes lo prueban, esta mezcla puede mejorar notablemente el aspecto de los pisos y disimular rayones leves en cuestión de minutos.

Esta es la forma de sacar los rayos del piso de madera.

Paso a paso para aplicar el truco casero

En un recipiente, mezclá media taza de vinagre blanco con media taza de aceite de oliva. Remové bien hasta integrar por completo ambos ingredientes. Usá un paño suave o de microfibra para aplicar la mezcla sobre la zona rayada, haciendo movimientos circulares. Dejá actuar unos minutos y luego retiralo con otro paño limpio y seco, puliendo la superficie.

Este método es ideal para madera sin laqueado brillante y para rayones superficiales. Antes de aplicarlo en toda la superficie, conviene probarlo en un rincón poco visible para asegurarse de que el resultado sea el esperado.

Pisos de madera.

Con un par de ingredientes básicos y unos minutos de dedicación, podés recuperar el encanto de tus pisos y prolongar su vida útil sin gastar una fortuna.