Zaira Nara contó cómo le tiran onda los famosos desde que está separada: “Hay estrategia”

Sin dudas, Zaira Nara es una de las solteras más codiciadas en el país. Desde su separación de Jakob Von Plessen, quien es el padre de sus hijos, la modelo se muestra cada vez más en Instagram y despertó el interés de muchos pretendientes.

La hermana de Wanda Nara es una de las modelos que más brilla en las portadas de revistas y es una de las que maca tendencia con todos sus looks. Su regreso a la soltería generó un verdadero revuelo y decidió dar a conocer como intentan conquistarla varios famosos.

Zaira Nara y su look con un top de 400 mil pesos Foto: Instagram

Cómo seducen los famosos a Zaira Nara

Durante una entrevista en el programa “Poco Correctos”, conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, Zaira Nara develó como encaran los famosos que pretenden su compañía o alo de afecto.

“No es que salgo con alguien así random, a ver qué onda. No, no me arriesgo”, comenzó contando la modela, cuando le consultaron sobre los que intentan seducirla. En el programa redoblaron la apuesta y preguntaron sobre los mensajes de famosos: “¿Te escriben muchos famosos por Instagram?”, le repreguntaron y ella tiró: “Te voy a contar: ahora que entré en esta faceta de soltera, sí”.

Y agregó: “Descubrí que el famoso no te escribe en la foto que estás sexy o linda, te escribe en una foto que estás con tus nenes y te dice ‘qué lindos que están’, ahí es cuando te entra la duda. El famoso no se expone, hay estrategia”, reveló el modus operandi de los hombres que quieren acercarse a ella.

“Nunca tomé la iniciativa, eso me faltaría... quizá le podría llegar a dar un indicio, una mirada pero me gusta que me seduzcan”, confesó, y detalló que no le cierra la puerta a ningún candidato, ni siquiera a los deportistas.

Zaira Nara se animó a posar sin ropa y sus fans la compararon con Bella Hadid

En redes sociales, y con mucho cuidado de no ser censurada, Zaira se animó al topless para una campaña de la marca italiana Diesel. Hasta ahora, la producción de fotos podría ser una de las más audaces de la carrera de Nara.

La morocha posó en topless, llevando como única prenda un pantalón engomado tiro bajo y ajustado al cuerpo. Zaira no utilizó lencería y, mientras que con una mano se cubría las lolas, con la otra hizo una movida arriesgada y se bajó un poco más el pantalón.

Lo que llamó la atención de los fans fue su cabello: Nara se dejó ver con dos trenzas larguísimas, con extensiones, que por su longitud tuvieron que ser enredadas alrededor de su cintura y atadas en la parte de atrás de la espalda para lograr el efecto deseado.

Los comentarios, como era de esperarse, no tardaron en llegar: “Sos la Bella Hadid Argentina”, “creo que necesito lentes para ver tanta belleza”, “sos perfecta”, “realmente la mujer más linda de Argentina.