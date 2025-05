Yoyi, la hija de Guillermo Francella, sufrió un durísimo accidente y causó preocupación: “Pensé que me moría”

La actriz e influencer Yoyi Francella vivió un momento de gran susto y preocupación tras protagonizar un accidente doméstico mientras se duchaba. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes y fue tan grave que, según sus propias palabras, podría haber terminado en una tragedia.

Durante la emisión en vivo del programa Antes que nadie, que conduce junto a Mica Vázquez, Diego Leuco y Martín “Trinche” Dardik en Luzu TV, la hija de Guillermo Francella relató con detalles lo sucedido: “Yo quizás me moría”, expresó, visiblemente conmocionada.

Yoyi Francella muestra algunos rincones de su departamento en Palermo.

Yoyi contó que estaba intentando bañarse cuando, de manera accidental, resbaló y se golpeó con fuerza contra la canilla, un impacto que le provocó un dolor intenso y la dejó en shock. Sus compañeros se mostraron preocupados y sorprendidos por el episodio, que despertó una ola de mensajes de apoyo en las redes.

Así fue el accidente doméstico que tuvo Yoyi Francella

“Algo del cuerpo no funcionó. Yo me pegué una patinada. Me rompí la espalda contra la canilla“, explicó Yoyi Francella al rememorar el accidente doméstico que sufrió mientras se duchaba. La actriz e influencer relató que el impacto le provocó una herida considerable en la espalda y que, tras el golpe, tuvo dificultades para recordar con claridad lo sucedido.

Durante la charla en vivo en Antes que nadie, su compañera Mica Vázquez reaccionó con preocupación: “Si era en la cabeza, estabas muerta”. Por su parte, Yoyi se sinceró al compartir la reflexión que le dejó la experiencia: “Se me desbloqueó un pensamiento: ¿Qué pasa si yo estaba sola y me daba en la cabeza?”.

El impactante testimonio de Yoyi Francella dejó en evidencia lo frágil que puede ser la rutina cotidiana y cómo un accidente doméstico puede tener consecuencias graves. Su reflexión final resalta la importancia de tomar conciencia sobre los riesgos en el hogar y valorar el acompañamiento en situaciones de emergencia. Lejos de minimizar lo ocurrido, su relato generó alerta entre sus seguidores y abrió la puerta a una conversación necesaria sobre el autocuidado y la prevención.