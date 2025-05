Yanina Latorre reveló la actividad íntima que más disfruta con su marido y generó revuelo: “Nos grabamos y...” .

Diego Latorre participó como invitado en el programa que lidera su esposa, Yanina Latorre, y la charla se convirtió en una especie de terapia de pareja televisada. Durante la conversación con el panel de Sálvese Quien Pueda (América), hablaron sobre distintos aspectos de la convivencia, pero una pregunta vinculada a la intimidad provocó una revelación inesperada que terminó dejándolos al descubierto.

Yanina y Diego Latorre no quisieron escuchar a su hija Lola hablando de sexo (Foto: Instagram de Yanina Latorre)

Lizardo Ponce sorprendió al lanzar una pregunta picante: “¿OnlyFans tendrían juntos?“, en referencia a si Diego y Yanina Latorre considerarían vender contenido erótico en esa plataforma. Aunque el exfutbolista descartó la idea, Fede Popgold fue un paso más allá y quiso saber si alguna vez se habían grabado teniendo relaciones. Sin filtros, Yanina respondió: “Sí, él me ha filmado, no te hagás el p...“.

La actividad que comparten Yanina y Diego Latorre

Mientras Diego Latorre intentaba negar lo dicho por su esposa, Yanina lo interrumpió con humor y sinceridad: “Me filmaste y me sacaste fotos, pero después las borramos. Somos dos b...”. Luego, explicó entre risas por qué eliminan ese tipo de contenido: “Porque nuestros hijos agarran nuestros teléfonos”.

Intentando suavizar la situación, Diego admitió que solo le toma fotos cuando ella se está cambiando. Entonces, Yanina sumó otro detalle: “Él se iba de viaje y me sacó fotos para llevarse. Se hizo el copado”.

Al notar lo que estaban revelando, Yanina recordó que su hija estaba viendo el programa, y Diego reaccionó de inmediato, mirando a cámara: “Lola, no es verdad”. Y para cerrar el tema, concluyó: “Lo que no recuerdo, no es verdad”.

Tras la revelación sobre su intimidad, Ximena Capristo quiso ir un poco más allá y les consultó si se enviaban fotos sensuales entre ellos. Frente a esta pregunta, Yanina Latorre fue contundente: aseguró que no lo hacen.

Además, explicó por qué evita enviarle imágenes eróticas a Diego Latorre. “Yo soy de otra era. Yo me sacó una foto en bolas y me río de mí”, expresó con total sinceridad.