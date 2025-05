Yanina Latorre cargó contra la China Suárez: “Fui cornuda pero yo no me ga... a casados”

Luego de que la China Suárez le respondiera a Yanina Latorre haciendo referencia a los audios de su marido, Diego Latorre, que se viralizaron años atrás, la conductora de SQP le respondió muy duramente.

“Wanda (Nara) te hizo noticia porque ‘te cargaste una familia por zorra’. Yo le pregunté y me contó una historia. La que te hace noticia es Wanda porque te cog** al marido mientras eras amiga de ella. Yo con vos no tengo nada, yo no me burlo de vos, vos te burlaste de Tobal, de Wanda, de Pampita...”, comenzó su extenso descargo.

Luego se refirió a la ofensa que la China le propinó: “Fui cornuda, pero yo no me ga*** a casados. El cuerno tratalo con Diego (Latorre) conmigo no, yo fui víctima. En cambio vos, al revés, sos victimaria. Yo prefiero ser cornuda y no rompe familias. Yo nunca me metí con una familia”.

Además aseguró que con 31 años de casada perdonó y cuidó a sus hijos. “No los expuse, pedí llorando en la tele que paren porque me dolía lo que sufrían en el colegio”, dijo.

“Sos tan h... de p...”

En otro orden, Latorre se refirió a su presencia y la de sus propios hijos en Estambul, en donde no estuvieron las hijas de Icardi, acompañando a su padre.

“Sos tan h... de p..., China Suárez, que el sábado en Estambul a tus 3 pibes les pusiste la camiseta de icardi y dos nenas de 9 y 8 años, que se merecían estar en esa final con el padre, vieron todo llorando”, señaló.

A la vez comentó que las niñas pasaron un mal momento, tanto que debieron llamar a la ambulanda. “Las nenas no fueron ni lunes ni martes al colegio porque tienen vergüenza de los TikTok viralizados del padre festejando con vos y tus 3 pibes. ¿No te da vergüenza, China", le preguntó Latorre.