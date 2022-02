Desde que Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara y eliminó su cuenta de Instagram, varios fueron los rumores que circularon, pero el que más resonó fue que estarían separados nuevamente y que la China Suárez sería el motivo. Este lunes, los dichos de una amiga aclararon la situación.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Natacha Eguía.

Natacha Eguía, íntima de la pareja, sorprendió a todos cuando se refirió el tema. La modelo habló por WhatsApp con Guido Zaffora en “Es por ahí” (América) y contó que cenó con su amiga en París, lugar donde también vive.

La frase de Natacha Eguía que resonó sobre la separación de Wanda y Mauro. Foto: Instagram/@chusmeteando1

“Cómo siempre digo, respeto mucho la privacidad de los chicos y siendo muy amiga de Mauro y Wanda, no quiero romper esa íntimidad. Ellos van a comunicar lo que tengan que comunicar pronto”, mensaje que confirmaría que ya no están más juntos, pero que aun no decidieron cúando decirlo.

Aunque la mediática no se pronunció al respecto, desde sus redes sociales mostró imágenes junto a su hijo mayor, Valentino, viendo el partido en el que el futbolista participó como titular para el París Saint-Germain (PSG).

Por otra parte, Juan Etchegoyen en “Emparejados” (América) contó la información que le llegó sobre el escándalo mediático. “Me dicen esto, que Icardi no puede soltar ese encuentro que tuvo con la China Suárez en París en secreto y se la pasa viendo el contenido que sube a las redes sociales”.

Y agregó: “Wanda lo habría agarrado desprevenido a Icardi mirando lo que sube la China a las redes”.

Las palabras del periodista hicieron enojar a Kenny Palacios, estilista y amigo de la empresaria, que salió a desmentir los dichos a través de su cuenta de Twitter. “Cuanta mentira habla, se la pasa mintiendo y gracias a eso lo llaman, solo para decir mentiras”, expresó.