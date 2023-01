Wanda Nara sin filtro sobre el pasado de Rodrigo De Paul: “Les escribió a muchas famosas”

Rodrigo de Paul se encuentra en medio de un conflicto judicial con su expareja Camila Homs. El jugador de futbol inició una demanda contra la modelo por mensajes con amenazas.

En este contexto, el periodista y conductor de LAM recordó en televisión un polémico comentario que le había hecho Wanda Nara en privado.

De Paul llevó a la justicia a Camila

El mediático desveló el detalle de una conversación con la empresaria que data desde los convulsos días del Wandagate. “Un montón de jugadores casados le escriben a famosas. Wanda Nara me contó que (Rodrigo) le escribió a medio mundo”, comentó de Brito.

El dato, que trascendió en medio del ciclo de LAM, vino luego con otra historia vinculada: “Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”.

Hay que recordar que por aquellos días, hubo cierta vinculación entre el 7 de la selección nacional y la actriz y cantante. El rumor incluso llegó a los oídos del futbolista, quien salió al paso para intentar desmentir la historia y así lo confirmó de Brito: “Viene Marcelo y me dice ‘me preguntó de Paul si vos habías contado lo de la China porque me jura que es mentira’”.

Sin embargo, para Ángel de Brito, dos temas no cierran en medio de este rumor que volvió a reflotar: primero, las fechas del inicio del romance entre el jugador y Tini Stoessel, y el hecho de que si fuera cierto que estuvo comunicándose con varias famosas, ni siquiera una hubiera estado con él. Según el conductor de LAM, “No todas le dijeron que no”, zanjó.

La foto que subió Rodrigo a su Instagram. Foto: Instagram

RODRIGO DE PAUL DENUNCIÓ A CAMILA HOMS

En el ciclo de Intrusos (América) revelaron que Rodrigo De Paul denunció en la Justicia a Camila Homs por “amenazas y hostigamiento”.

Guido Záffora, periodista del programa, comentó lo sucedido: “Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp que Camila le envió a De Paul. Él se preocupó al leer estos mensajes, que tienen un contenido irreproducible, y empezó a llamar a su entorno y abogados”. Por su parte, su colega, Maite Peñoñori, agregó: “Estos son dos de los mensajes que están en la Justicia, que fueron vistos por un escribano”.

“Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz”, le escribió Camila Homs a Rodrigo de Paul.