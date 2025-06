Wanda Nara le tiró onda a un Campeón del Mundo y armó un escándalo en la Selección Argentina

En medio del escandaloso proceso de divorcio con Mauro Icardi y con la atención mediática puesta sobre cada uno de sus movimientos, Wanda Nara vuelve a ser noticia. Pero esta vez, el foco no está ni en su separación ni en sus proyectos empresariales o televisivos, sino en un posible nuevo capítulo sentimental que involucra al mundo del fútbol.

Wanda Nara

Según contaron en El Diario de Mariana (América), la mediática habría intentado acercarse de manera insistente a un reconocido futbolista de la Selección Argentina, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022. Esta revelación vuelve a poner a Wanda en el centro de la escena, mezclando rumores de romance, tensiones familiares y viejas conexiones con el universo futbolero que siempre la rodeó.

Wanda Nara y su historia con el futbolista Campeón del Mundo

La información fue brindada por el panelista Santiago Sposato, quien dio detalles de una situación que, de comprobarse, podría causar gran repercusión mediática. “Unos días después de que Argentina fuera campeón del mundo, en diciembre de 2022, Wanda estaba en su casa, en su barrio privado en Nordelta. Y mientras estaba con el auto vio pasar en cuero a un campeón del mundo, que en ese momento ya estaba en pareja”, aseguró en vivo.

De acuerdo al relato del panelista, la respuesta de la empresaria no se hizo esperar. “Ella volvió a su casa, agarró su celular, lo buscó en Instagram y le mandó un mensaje diciendo que lo había visto caminando por el barrio, que son vecinos y que, si él quería, le escriba”, detalló, dejando entrever un intento de acercamiento por parte de Wanda.

Así es el living de Wanda Nara en Nordelta.

No obstante, la situación no habría evolucionado como Wanda esperaba. Según el testimonio del panelista, el futbolista decidió mostrar el supuesto mensaje a su pareja. “Agarró el celular y le mostró el mensaje a su mujer, que no dijo nada, solo se lo contó a sus amigas y personas de confianza”, reveló.

Hasta ahora, el nombre del jugador no ha sido divulgado públicamente. La conductora del programa, Mariana Fabbiani, explicó que prefieren mantener su identidad en reserva para evitar un escándalo mayor. Sin embargo, brindaron algunos datos que podrían ayudar a hacer conjeturas: se trataría de un titular del equipo campeón en Qatar, que no juega en defensa, y cuya pareja es una persona conocida.

Los campeones del mundo celebrando el título en la vuelta olímpica en el estadio de River. (Federico López Claro / La Voz)

Además, desde el panel señalaron que, a raíz de este hecho, habrían surgido relatos similares de mujeres vinculadas a otros futbolistas. “La mujer lo mostró en una mesa a otras mujeres de futbolistas y empezaron a aparecer historias parecidas de otras chicas”, añadieron.

Por el momento, todo sigue en el terreno de la especulación. Sin embargo, lo que queda claro es que Wanda Nara, una vez más, se ve envuelta en rumores sobre un posible romance.