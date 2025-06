Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por quemar a su perro en una parrilla: “Las nenas lo vieron”.

En una semana en la que la Justicia volvió a ponerla en una situación límite, Wanda Nara optó por hacer públicas una serie de situaciones protagonizadas por Mauro Icardi frente a sus hijos, que —según afirmó— los afectaron emocionalmente al punto de requerir tratamiento psicológico.

Mientras contaba un episodio ocurrido en el colegio al que asisten sus hijas, Isabella y Francesca —una situación que la deja mal posicionada por impedir que Icardi las retire y se las lleve a su casa—, Wanda aprovechó para lanzarle duras acusaciones a su exmarido.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella. (Instagram Mauro Icardi)

Desde el Chateau Libertador, Santiago Riva Roy fue relatando las versiones que la empresaria le compartía desde Ibiza, donde se encuentra —según sus palabras— combinando vacaciones con trabajo, en medio del escándalo judicial. Incluso, la situación escaló tanto que el colegio se comunicó directamente con el juez de la causa para pedir instrucciones.

El terrible episodio que vivieron las hijas de Mauro Icardi con su perro Coco

En este sentido, Riva Roy contó que el día del incidente en el ascensor del Chateau, Mauro Icardi habría amenazado a sus hijas con lanzar a los perros de la discordia desde su automóvil mientras andaban por la Avenida Libertador.

Además, la denuncia más impactante llegó con un recuerdo relacionado con la muerte de una de las mascotas de la familia: “Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó”, dijo el cronista. “Lo prendió fuego en la parrilla y las nenas lo vieron”, contó en relación a Coco, el perro que falleció en 2019 con apenas dos años.

El relato tomó un giro aún más perturbador cuando se abordó la denuncia sobre la muerte de una de las mascotas de la familia, lo que generó un fuerte debate en el programa. “Quemó el perro de la familia en la parrilla”, dijo el cronista, y frente a las dudas que surgieron en el piso, se atajó: “Yo no te digo que no es mentira”.

Mauro Icardi quemó a su mascota.

A pesar de lo escalofriante del testimonio, el propio periodista expresó sus reservas: “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”, reiteró, mientras que Yanina Latorre fue tajante al señalar que la mediática saca estas historias “cada vez que se las ve negras”.