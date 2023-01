Viseras deportivas y de lujo: el accesorio playero que eligen Nicole Neumann y Zaira Nara

Las estadías de Zaira Nara y Nicole Neumann en Punta del Este este verano son sensación por un motivo en particular: sus elecciones trend en materia de vestimenta. Las famosas conductoras sorprenden con sus looks de día y de noche y los flashes de las cámaras, caseras o de algún paparazzi, son testigos de cada nuevo outfit playero que genera devoción. Esta vez, Zaira y Nicole marcaron tendencia con una prenda a la que no muchos se le animan: la visera. Un clásico que nunca pasa de moda y, a medida que pasan las temporadas, se va reversionando.

ZAIRA NARA ELIGE LA COMODIDAD DE LA VISERA SPORTY

Una de las primeras en llevar este ítem básico a las playas de Uruguay fue la hermana de Wanda Nara. Zaira optó por una visera en versión deportiva y de su propia colección cápsula. Se trata de una visera unisex curvada, con abrojo regulable y logo bordado en el lateral con las iniciales de su nombre. Ideal para completar cualquier look y protegerse del sol a toda hora. La modelo combinó su visera deportiva negra con microbikini del mismo color y una falda larga para cortar el total black.

La modelo estrenó una visera negra deportiva de su propia marca para recibir el verano en Punta del Este. Foto: Instagram

NICOLE NEUMANN APUESTA AL LUJO CON UNA VISERA DIOR

Nicole está siempre espléndida y hasta en sus looks más casuales busca combinar elegancia y sofisticación. Y a juzgar por su reciente outfit playero, con un accesorio de lujo protagonista, la modelo y conductora lo logró con creces. Amante de las firmas internacionales más icónicas, esta vez sacó a relucir una pieza exclusiva de Christian Dior.

La visera Dior de Nicole es color rosa nude y ronda los 620 dólares. Foto: Instagram

Su elección fue una vincha-visera en color rosa nude mega trendy, valuada en unos 620 dólares. Un accesorio de lujo que estaba esperando sacar a pasear en el momento adecuado.

La visera Dior de Nicole Neumann ronda los 620 dólares. Foto: web

Y ese momento fue una tarde ventosa y nublada donde decidió estrenar esta joya a pesar del mal clima. Nicole la combinó con una sexy trikini dejaba al descubierto parte del abdomen y del busto, siguiendo la tendencia underboob.

La modelo estrenó su visera de la marca francesa Dior en las playas de José Ignacio y combinó con trikini. Foto: Instagram

“Mi visera que los va a enamorar”, escribió en sus redes con más de una foto de su nueva adquisición. Sin embargo, la conductora ya había estrenado visera en suelo esteño este verano. Días atrás, la prometida del piloto Manuel Urcera se inclinaba por un modelo beige con líneas blancas haciendo juego con una bikini. Clásica en sus elecciones, Nicole suele inclinarse por los colores neutros, aunque cada tanto sorprende.

Nicole y un modelo de visera color beige con líneas blancas que combinó con microbikini. Foto: Instagram

UN ACCESORIO VERSATIL Y ATEMPORAL

Complemento ideal para protegerse de los rayos UV, más allá de las clásicas gafas de sol, las viseras son un ítem clave para tener siempre en el bolso de playa. Alternativas a los sombreros y gorras, las viseras toman la delantera con propuestas renovadas y chic. Para darle un aire sofisticado o casual, dependiendo el modelo, al total look playero.

Semitransparentes, de rafia, tejidas, son ideales para llevar con vestidos camiseros, camisas, pantalones anchos y tops. En su versión más sporty, van muy bien con zapatillas, crop tops y shorts, potenciando la estética ochentosa.