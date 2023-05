Vieron a L-Gante muy cerca de otra ex Gran Hermano y no es ni Romina ni Daniela

El cantante argentino, L-Gante, participó en un evento en el que se reunieron varios ex participantes de Gran Hermano, para la celebración del cumpleaños del ex concursante del programa, Ariel Ansaldo, quien además de invitar a sus compañeros, extendió la invitación a otras celebridades destacadas del país.

No todos los participantes del programa asistieron al evento, pero si se pudo apreciar la presencia de: Nacho Castañares, Coti Romero, Lucila “La Tora” Villar, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Agustín Guardis, Maximiliano Giudici, Alexis “El Conejo” Quiroga, Mora Jabornisky, Juliana Díaz y Camila Lattanzio.

Ex participantes de Gran Hermano en el cumpleaños de Ariel Foto: web

Tras la llegada de L-Gante, el artista se acercó a Coti Romero, donde la misma joven compartió una foto a su cuenta de Instagram en la que se los ve muy sonrientes y juntos.

Coty Romero y L-Gante en el cumpleaños del ex gran hermano Foto: instagram

¿A quién más vio L-Gante esa noche?

El artista también fue visto en las redes sociales junto a “La tora” y Camila Lattanzio, además de haber sido observado con la correntina mencionada anteriormente.

Camila junto a L-Gante en el cumpleaños de Ariel Foto: instagram

¿Quiénes no fueron al cumpleaños de Ariel Ansaldo?

En la fiesta del ex participante se notaron ciertas ausencias como es el caso de: Juan Reverdito, María Laura Álvarez, Martina Stewart, Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Walter “Alfa” Santiago.

En el caso de Martina y Marcos, ambos aclararon que no pudieron asistir a la fiesta porque se encuentran de viaje en este momento.

En cuanto, Walter “Alfa” Santiago, quien no tiene buena relación con el cumpleañero, recientemente lanzó un comentario fuerte donde aclaraba que no se reunía con personas a las que no tenía afecto.