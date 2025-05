VIDEO | Una ex Gran Hermano fue detenida tras golpear a la influencer Mayra Arena en un restaurante

En las últimas horas salieron a la luz impactantes imágenes que muestran el escándalo protagonizado por Griselda Sánchez, recordada por su participación en Gran Hermano 2007.

El episodio ocurrió en una conocida pizzería del barrio porteño de Chacarita, donde la ex “hermanita” irrumpió de manera violenta e increpó duramente a la referente social Mayra Arena, reconocida por su trabajo en temas de pobreza y desigualdad social.

Griselda Sánchez.

La situación escaló rápidamente, generando tensión entre los presentes y obligando a la intervención policial. Como consecuencia de su accionar, Sánchez fue finalmente detenida, lo que dio lugar a una gran repercusión mediática y generó fuertes debates en redes sociales.

Así fue el violento episodio entre la ex Gran Hermano y la influencer

Este jueves, Luciana Elbusto contó en LAM (América) que la modelo y actriz se encontraba cenando junto a su pareja, el fotógrafo José Cicala, en el restaurante cuando comenzaron una acalorada discusión con la socióloga. La tensión fue en aumento hasta que el dueño de la pizzería intervino y, en medio del altercado, terminó agrediendo físicamente al fotógrafo.

Por si fuera poco, en medio del caos, Griselda Sánchez también agredió físicamente a uno de los empleados del local, lo que sumó tensión al ya violento episodio. Todo lo sucedido quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, y fue gracias a estas imágenes que se pudo reconstruir el conflicto con mayor precisión.

Tras la denuncia correspondiente, la policía se hizo presente en la pizzería. Sin embargo, lejos de calmarse con la llegada de los efectivos, la ex Gran Hermano reaccionó de forma aún más exaltada. Según testigos, mantuvo un tenso intercambio verbal con los agentes, quienes debieron intervenir para controlar la situación y luego trasladar a todos los involucrados a la comisaría para tomar sus declaraciones.

Griselda, visiblemente alterada, registró gran parte del incidente con su propio teléfono celular. En ese contexto, exigió que los enfermeros del SAME, que la habían asistido previamente, regresaran para evaluar el estado de su ojo, que —según ella— había resultado lastimado durante la pelea. Además, en sus declaraciones, lanzó fuertes acusaciones contra Mayra Arena, a quien señaló como “una política con influencias” y denunció por una supuesta agresión física contra su esposo, el fotógrafo José Cicala.

Disputa entre Mayra Arena y Scioli.

No obstante, a pesar de sus intentos por evitarlo, la modelo y actriz no logró impedir que los agentes la detuvieran. Se negó rotundamente a abandonar la pizzería por sus propios medios, lo que obligó a los efectivos a escoltarla fuera del lugar. Toda la escena fue captada por testigos y grabada en video, donde se la puede ver a la ex hermanita gritando y resistiéndose mientras es retirada por la fuerza pública.

Horas más tarde, y con el revuelo ya instalado en redes sociales y medios, Mayra Arena rompió el silencio y recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para relatar su versión de los hechos. Con un mensaje contundente, dio su testimonio sobre el escándalo vivido en el restaurante porteño, lo que generó aún más repercusión entre los usuarios.

El mensaje de la influencer.

“Pasó lo que algún día iba a pasar, me senté a tomar un café con mi hermana, una tipa me empieza a putear mientras su marido filma y la cosa escala con los que están alrededor. Calculo que el video dará vueltas por estos días”, finalizó.