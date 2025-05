VIDEO | El accidente de Melody Luz mientras hacía acrobacias que preocupó a todos.

Desde que puso punto final a su relación con Alex Caniggia y apostó por una nueva historia de amor con Santiago del Azar, Melody Luz decidió redirigir su energía hacia su crecimiento profesional. Esta nueva etapa en su vida personal vino acompañada de un fuerte compromiso con su carrera artística, especialmente en el mundo de la danza, donde se ha consolidado como una figura destacada por su talento y dedicación.

Lejos de bajar el ritmo, la bailarina se muestra más activa que nunca. A través de sus redes sociales, donde mantiene un vínculo cercano y constante con sus seguidores, comparte con frecuencia fragmentos de sus rutinas de ensayo, performances y procesos creativos. No teme mostrar la parte más cruda y real de su trabajo: los errores, los tropiezos y esos momentos en los que las coreografías no salen como estaban planeadas. Esa sinceridad la ha convertido en una figura aún más querida por su comunidad digital, que valora no solo su habilidad artística, sino también su autenticidad y transparencia.

Sin embargo, no todo es perfección: en uno de sus últimos entrenamientos, Melody sufrió un percance mientras intentaba una acrobacia.

El momento quedó registrado en un video que no tardó en hacerse viral en TikTok. En las imágenes se la ve iniciando el truco alzando una pierna y apoyando sus brazos sobre los hombros de su compañero, quien la impulsa hacia arriba. Ella gira en el aire casi tres veces antes de que ocurra el accidente.

El terrible accidente que sufrió Melody Luz

No obstante, al momento de aterrizar, su compañero no logró sujetarla correctamente y Melody se deslizó de entre sus brazos, terminando en el suelo con una fuerte caída de espaldas que incluyó un golpe en la cabeza. De inmediato, él se acercó para socorrerla, aunque la tensión se alivió al ver que Melody respondía con una sonrisa.

La artista llevó tranquilidad a sus seguidores asegurando que no tuvo consecuencias físicas. “No se la agarren con John Scoffield, nos vivimos cayendo en éstas prácticas, es parte”, aclaró en la descripción del video que se viralizó en TikTok.

La publicación superó el millón de visualizaciones en la plataforma y recibió una avalancha de comentarios. Totalmente recuperada, Melody continúa enfocada en su carrera, en el crecimiento de su marca personal y en la producción de contenido para adultos que comparte en sus redes.