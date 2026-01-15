Verónica Lozano, con los tapones de punta contra La Reini: “Si tiene ovarios, que me lo diga en la cara”

Sofi Gonet, más conocida como La Reini, fue invitada hace unos días a Cortá por Lozano, donde dijo haberla pasado bastante mal. Ahora, la conductora le respondió y no se guardó nada.

La Reini es muy popular en las redes desde hace años y, en el último tiempo, irrumpió en la televisión como participante de Masterchef y arrastrando un escandaloso noviazgo con Homero Pettinato. Pero, evidentemente, no es el ambiente en el que se mueve con mayor comodidad.

Tras acusar a la producción del magazine de hacerla sentir incómoda, preguntándole cosas de su ex y no del reality como ella esperaba, Lozano contó su versión en diálogo con Intrusos.

Qué dijo Vero Lozano sobre la visita de La Reini

“Cuando estuvo en el diván yo la verdad no me di cuenta que la había pasado mal. Después parece que estaba mal, que estaba del orto, que esperaba otra cosa... Yo no escuché gritos, pero en teoría le gritó al productor o a su representante, no sé. Estaba enojada, eso sí“, aseguró Lozano.

Una de las cosas que más le molestó a la conductora es que dijera algo así como que “le salieron con otra cosa”: “No hacemos emboscadas: si sos de los medios, sabés que te vamos a preguntar. O hablaba de Masterchef o de Homero, no íbamos a hablar de física cuántica ni del Conicet". No obstante, agregó que la entrevista no duró lo que debía: “Igual no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”.

Sobre si la volvería invitar al programa, Vero se mostró muy receptiva, asegurando que “la casa está siempre abierta”, pero también expresó que le gustaría aclarar todo cara a cara.

“La quiero agarrar a la pendeja, porque cuando ella se fue estaba todo bien. Y si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara. Es re careta, entonces. Dijo ‘ay, divina, qué amor, qué lindo tu perrito’. Igual la veo pilla e inteligente porque claramente en el programa no midió, pero toda esta repercusión hace que hablemos de ella", enfatizó.