Sofía Gonet apareció en MasterChef con la cabeza rapada: la verdad detrás de su radical cambio de look

Este miércoles por la noche, Sofía Gonet se convirtió en la protagonista absoluta de MasterChef Celebrity. No fue un plato gourmet lo que acaparó la atención, sino su entrada triunfal a las cocinas: la influencer apareció con la cabeza completamente rapada, generando un shock instantáneo entre sus compañeros y la conducción.

Lo que parecía un sacrificio estético extremo resultó ser una jugada maestra de caracterización. Ante la mirada atónita de Wanda Nara y los jurados, Gonet reveló la estrategia detrás de su apariencia.

“Hoy soy Germán Martitegui”

Tras la invitación de Wanda Nara a los participantes para ingresar al estudio, la primera en salir fue Gonet, quien lucía una prótesis de látex que simulaba una calvicie perfecta. La conductora no pudo ocultar su asombro: “Hay alguien nuevo”, exclamó al verla.

Lejos de ser un cambio permanente, “La Reini” explicó en el detrás de escena que se trataba de una caracterización específica: “Hoy soy Germán Martitegui”. Su objetivo era claro y estratégico: mimetizarse con el exigente jurado para obtener ventaja en la competencia. “Espero que me traiga suerte en la cocina, meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico, como hace él”, confesó la participante.

Un homenaje a tres íconos de la TV

La transformación de Sofía no se limitó solo a imitar al chef. Ante la pregunta sobre quién reemplazaba a “La Reini”, Gonet desglosó la compleja personalidad que estaba adoptando esa noche.

Según la influencer, su look fue una mezcla de tres figuras potentes del espectáculo:

Un homenaje a Germán Martitegui .

Un tributo a Moria Casán en su libro meMoria .

La “estabilidad emocional” de Furia (de Gran Hermano).

Para cerrar su explicación con su sello característico, lanzó una frase que desató risas en el estudio: “Mi idea era ser Martitegui con tetas”.

La reacción de Wanda Nara y el elogio de Martitegui

A pesar de lo arriesgado del look, la recepción fue sumamente positiva. Wanda Nara destacó la belleza de la participante para sostener una imagen tan fuerte: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”, le aseguró.

Por su parte, el propio Germán Martitegui, el homenajeado de la noche, dio su veredicto estético: “Me parece que tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica esté sin pelo y le quede bien”.