Verónica Llinás habló de su adicción y sorprendió al confesar que comenzó a consumir por su hermano: “Para estar más cerca”

En la más reciente emisión de Otro día perdido por Eltrece, la presencia de Verónica Llinás dio lugar a una conversación íntima con Mario Pergolini. En un clima de sinceridad, ambos compartieron vivencias personales marcadas por las adicciones y cómo lograron superar esos momentos.

Pergolini inició la charla rememorando una etapa de su vida en la que, pese al éxito público, experimentaba un profundo malestar interior.

“Yo he pasado, lo he contado muchas veces, un momento de mi vida en donde realmente me sentía mal, no veía salida por ningún lado”, confesó el ex CQC.

“Era un momento en que me iba muy bien, en la que todo el mundo te diría: ‘Te va muy bien. ¿Cómo estás así si te va muy bien?’. Y recuerdo que fue un año complicado. Terminé saliendo y veo que cada vez le pasa a más gente eso y que se está volviendo medio como una epidemia en general”.

El terrible episodio que vivió Verónica Llinás con su adicción

Esa confesión abrió el espacio para que el conductor se dirigiera directamente a su invitada: “Te ha pasado, pero no me quiero meter en tu vida. Pero, ¿sentiste momentos así?”.

La actriz respondió sin rodeos, sumándose al diálogo con total franqueza. “Mi hermano, el que falleció, tenía problemas de adicciones. Entonces, en un momento, no sé si para un poco poder estar más cerca con él, durante un año yo tomé cocaína y, entonces, me di cuenta una vez que casi me muero por eso y dije: ‘Esto no puede ser’.

Y agregó: “Entonces, me fui a un psiquiatra, hice una terapia que duró un año”, confesó. Con calma, Llinás aclaró que esa etapa fue breve pero determinante. “Y salí. O sea, fue muy cortito. Eso duró más o menos porque ese fue el tiempo que yo consumí“.

Luego, la actriz señaló que la clave estuvo en la firmeza de su terapeuta: “Lo primero que me impactó de esta persona, que yo creo que me ayudó es que dijo: ‘Si toma, no vengas’”. Esa frase resultó decisiva para la actriz y la llevó a reflexionar profundamente.

Pergolini intervino reconociendo su propio desafío: “Mi problema es este, claro”. Llinás reafirmó: “Si toma, no vengas. Y...”. La conversación siguió en un intercambio que subrayó la importancia tanto de la decisión personal como del acompañamiento profesional.

“Y lo pudiste hacer así y decir: ‘Voy a venir acá y no voy a tomar’”, comentó el conductor. “Y no voy a tomar...”, replicó ella, confirmando su determinación. Antes de cerrar el tema, Pergolini resaltó que, aunque los índices de recuperación suelen ser bajos, es fundamental destacar que existen historias de superación.

“Otra cosa de la que se sale es que muchas veces dicen: ‘Es cierto que poca gente puede salir de sus adicciones, pero también es bueno contar que se puede salir de ese tipo de cosas’”, concluyó.