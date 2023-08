Verónica Llinás habló del doloroso momento que vivió cuando fue a comprar en una verdulería: “Salí llorando”

Verónica Llinás es una actriz argentina con una extensa trayectoria en telenovelas, cine y teatro. Con su característico humor y simpatía fue conquistando al púbico que recuerda hasta hoy de sus importantes protagónicos en la pantalla.

La actriz siempre se mostró muy sincera y no duda en decir lo que piensa ante determinadas situaciones tanto sociales como políticas. Al igual que otros artistas también se ven afectados por el difícil momento económico o lo viven muy de cerca.

Luego de las PASO 2023 y en espera a las elecciones oficiales parece ser que la situación económica en el país está cada vez más difícil y no solo afecta a las personas comunes, sino que varios artistas salieron a dejar su opinión o descontento ante el difícil momento del país.

El angustiante momento que vivió Verónica Llinás en una verdulería

Es por eso que Verónica decidió contar en una entrevista la angustiante situación que vivió cuando salió a hacer compras en la verdulería y se encontró con otra persona que no llegaba a comprar porque no le alcanzaba la plata.

“Fui a comparar verduras y una señora, viejita con bastón, preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Le dijeron ‘tanto’ y dijo ‘no, no puedo. Deme verduritas’. No se puede comprar un kilo de papas”, expresó enojada la actriz.

Para luego hablar sobre política y la angustia que le provoca esta situación: “Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía ‘¿qué es esta bolsa? pero no es mía’. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás. Me pasa algo muy violento, entonces de algún modo, meterse en el arte es un escape, y le proporciona a otra gente que lo necesita, otro escape”, manifestó.

Ante sus comentarios, dejó en claro que no tiene favoritismo político ya que esto le genera tristeza. “No veo por dónde poder salir adelante, veo gente buscando poder y no buscando dar. Es muy triste”, comentó.