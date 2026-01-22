Wanda Nara volvió a estar en el centro de los medios de comunicación por su escandaloso divorcio con Mauro Icardi. El WandaGate resurgió después de meses de “paz” entre los protagonistas de la historia. La mediática y el futbolista tuvieron un polémico cruce en redes sociales en el que sacaron a la luz internas de su relación.

El problema comenzó cuando Wanda aseguró que tiene buena relación con el padre de sus hijas, a pesar de su entorno, en referencia a la China Suárez, y sostuvo que siempre serán “familia”. Esto destapó el enojo del futbolista, quien realizó un extenso descargo contra su exesposa.

El explosivo chat que filtró Wanda

Icardi reveló internas de la expareja, acusó de robarle millones de dólares, de “manipular” a sus hijas, y mentir en sus declaraciones tanto públicas como judiciales.

En medio del escándalo del que todos hablan, el hijo mayor de Wanda Nara con Maxi López apareció en redes sociales para dar una noticia sobre su carrera.

Cabe recordar que la mediática y el exfutbolista son padres de tres: Valentino, Constantino y Benedicto. El mayor juega en las inferiores de River, donde jugó su papá.

El adolescente anunció que regresó a los entrenamientos tras un período de descanso. Hace unos meses fue operado por una lesión en los ligamentos cruzados, lo que lo mantuvo un tiempo alejado de las canchas.

Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi

En medio del conflicto mediático de su mamá, Valentino subió una foto con un compañero de entrenamiento y escribió: “2026″.

En la imagen se lo ve de equipo deportivo y zapatillas. La vuelta del adolescente fue festejada por sus familiares y amigos que se preparan para un nuevo año deportivo.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Mauro Icardi realizó una historia de Instagram que fue el inicio de un nuevo escándalo. El jugador del Galatasaray la calificó como una “persona mitómana” y aseguró que es imposible entablar un vínculo con alguien que, según sus palabras, utiliza denuncias falsas para manipular la realidad y dañar su imagen pública.

Según el futbolista, Wanda ha utilizado a sus hijas como rehenes, impidiendo el contacto con él por “capricho personal y obsesión” con su actual pareja. El delantero fue más allá y afirmó que la conductora “envenena la psiquis” de las niñas, intentando romper el lazo afectivo con su padre y su familia biológica.